ПриватБанк перестанет работать из-за «черной пятницы»

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 г. ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов в период распродаж.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие.

— говорится в заявлении банка.

Технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье, 7 ноября 2021 года. В банке отмечают, что большинство клиентов в это время не проводят операции и отдыхают.

В банке назвали время, когда лучше не пользоваться его сервисами

В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01-00 и до 04-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

В ПриватБанке призывают клиентов так спланировать свой отдых и безналичные покупки в интернете, чтобы они не попали на время проведения регламентных работ.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк ограничил число переводов с карты на карту.

Читайте также о масштабном сбое в работе сервиса Приват24, случившемся ранее. Люди не могли авторизоваться, зайти в приложение и проводить платежи. Кроме этого, у клиентов не получалось дозвониться на горячую линию банка — 3700. И чем все закончилось.

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