Новости Одессы и Одесской области

ПриватБанк перестанет работать из-за «черной пятницы»

ПриватБанк перестанет работать из-за «черной пятницы»

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 г. ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов в период распродаж.

Подписаться

Об этом сказано в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие.

— говорится в заявлении банка.

Технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье, 7 ноября 2021 года. В банке отмечают, что большинство клиентов в это время не проводят операции и отдыхают.

В банке назвали время, когда лучше не пользоваться его сервисами

В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01-00 и до 04-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

В ПриватБанке призывают клиентов так спланировать свой отдых и безналичные покупки в интернете, чтобы они не попали на время проведения регламентных работ.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк ограничил число переводов с карты на карту.

Читайте также о масштабном сбое в работе сервиса Приват24, случившемся ранее. Люди не могли авторизоваться, зайти в приложение и проводить платежи. Кроме этого, у клиентов не получалось дозвониться на горячую линию банка — 3700. И чем все закончилось.

Еще новости о ПриватБанке:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить