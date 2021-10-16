Приватбанк ограничил число переводов с карты на карту

Новые правила уже действуют с 1 октября. Теперь в месяц на одну карту можно получить не более 100 переводов внутри Украины и 25 международных.
Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.
Какой лимит на число переводов в Приватбанке
С 1 октября 2021 годав Приватбанке действуют такие лимиты на количество переводов по картам Visa и Mastercard:
Для отправителя:
- Переводы по Украине – 100
- Международные переводы – 25
Для получателя:
- Переводы по Украине – 100
- Международные переводы – 25
Лимиты устанавливаются на календарный месяц: с 1-го по 30/31-го число. Этот срок действует как для переводов по Украине, так и за рубеж.
Кого затронут новые лимиты Приватбанка?
В банке уверяют, что новые правила переводов с карты на карту не затронут 99,7% клиентов, которые пользуются услугой.
По данным банка переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн клиентов. И 99,7% из них отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.
Почему Приватбанк ввел ограничения на число переводов
В сообщении банка сказано, финучреждение пошло на такой шаг в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга.
Поэтому с октября 2021 и были внесены коррективы в правила осуществления р2р (от частного лица к частному лицу) переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы.
Что делать, если на карточку поступают благотворительные деньги?
Если человек собирает деньги на благотворительность, или волонтерские деньги, ему следует:
- позвонить в банк на номер 3700 или написать в чат «Помощь Онлайн»;
- отправить в банк ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности.
В Приватбанке обещают в течение одного рабочего дня установим для таких карточек безлимитный режим.
Что делать, если человек получает на карту деньги за продажу товаров?
В этом случае никаких поблажек банк не предусматривает. В пресс-службе отмечают, что нормативно-правовым актом Национального банка Украины установлено, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.
Поэтому в финучреждении советуют, чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, клиент должен открыть счет физического лица — предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.
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