Приватбанк ограничил число переводов с карты на карту

Новые правила уже действуют с 1 октября. Теперь в месяц на одну карту можно получить не более 100 переводов внутри Украины и 25 международных.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Какой лимит на число переводов в Приватбанке

С 1 октября 2021 годав Приватбанке действуют такие лимиты на количество переводов по картам Visa и Mastercard:

Для отправителя:

Переводы по Украине – 100

Международные переводы – 25

Для получателя:

Переводы по Украине – 100

Международные переводы – 25

Лимиты устанавливаются на календарный месяц: с 1-го по 30/31-го число. Этот срок действует как для переводов по Украине, так и за рубеж.

Кого затронут новые лимиты Приватбанка?

В банке уверяют, что новые правила переводов с карты на карту не затронут 99,7% клиентов, которые пользуются услугой.

По данным банка переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн ​​клиентов. И 99,7% из них отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

Почему Приватбанк ввел ограничения на число переводов

В сообщении банка сказано, финучреждение пошло на такой шаг в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга.

Поэтому с октября 2021 и были внесены коррективы в правила осуществления р2р (от частного лица к частному лицу) переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы.

Что делать, если на карточку поступают благотворительные деньги?

Если человек собирает деньги на благотворительность, или волонтерские деньги, ему следует:

позвонить в банк на номер 3700 или написать в чат «Помощь Онлайн»;

отправить в банк ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности.

В Приватбанке обещают в течение одного рабочего дня установим для таких карточек безлимитный режим.

Что делать, если человек получает на карту деньги за продажу товаров?

В этом случае никаких поблажек банк не предусматривает. В пресс-службе отмечают, что нормативно-правовым актом Национального банка Украины установлено, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.

Поэтому в финучреждении советуют, чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, клиент должен открыть счет физического лица — предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.

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