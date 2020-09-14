Нарушение карантина: полиция открыла дело из-за массового празднования Дня города в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского представители правоохранительных органов рассказали об открытии уголовного дела из-за нарушения карантина в Одессе.

“На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм”, – сказали главе государства.

Организаторов праздников могут оштрафовать, если будет доказана связь между массовые празднованием и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал вероятную вспышку коронавируса в Одессе.