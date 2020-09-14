Новости Одессы и Одесской области

Нарушение карантина: полиция открыла дело из-за массового празднования Дня города в Одессе

Нарушение карантина: полиция открыла дело из-за массового празднования Дня города в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского представители правоохранительных органов рассказали об открытии уголовного дела из-за нарушения карантина в Одессе.

“На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм”, – сказали главе государства.

Организаторов праздников могут оштрафовать, если будет доказана связь между массовые празднованием и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал вероятную вспышку коронавируса в Одессе.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить