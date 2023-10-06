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Приморский бульвар открывают для пешеходов (видео)

Приморский бульвар открывают для пешеходов (видео)

По согласованию с военными Приморский бульвар открывают для пешеходов. Теперь мест для прогулок станет больше.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Демонтаж ограждающих блоков и ежей уже начался, в мэрии показали, как это происходит.

Беспрепятственно прогуляться по бульвару одесситы и гости города смогут уже в ближайшие дни.

«Мы делаем все возможное, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой Одессы. Однако по-прежнему нужно соблюдать все правила безопасности и требования военных. Берегите себя и своих близких людей!» — сказал Геннадий Труханов.

Приморский бульвар

Приморский бульвар интересен тем, что дома здесь расположены только по одной стороне и практически каждый дом — достопримечательность Одессы.

Напомним, оборонительные конструкции — бетонные блоки, ежи и мешки с песком — установили в центральной части Одессы в начале войны. Позже многие локации от них освободили

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Редакция ПРОФИЛЬ

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