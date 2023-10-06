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Приморський бульвар відкривають для пішоходів (відео)

Приморський бульвар відкривають для пішоходів (відео)

За погодженням із військовими Приморський бульвар відкривають для пішоходів. Тепер місць для прогулянок побільшає.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Демонтаж огороджувальних блоків та їжаків уже розпочався, у мерії показали, як це відбувається.

Безперешкодно прогулятися бульваром одесити та гості міста зможуть вже найближчими днями.

«Ми робимо все можливе, щоб кожен мав змогу насолодитися красою Одеси. Однак, як і раніше, потрібно дотримуватися всіх правил безпеки і вимог військових. Бережіть себе та своїх близьких людей!» – сказав Геннадій Труханов.

Приморский бульвар

Приморський бульвар цікавий тим, що будинки тут розташовані лише з одного боку і практично кожен будинок – визначна пам’ятка Одеси.

Нагадаємо, оборонні конструкції – бетонні блоки, їжаки та мішки з піском – встановили у центральній частині Одеси на початку війни. Пізніше багато локацій від них звільнили.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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