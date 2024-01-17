Новости Одессы и Одесской области

Утром оккупанты атаковали Одесскую область «Ониксами»: фото последствий

Утром оккупанты атаковали Одесскую область «Ониксами»: фото последствий

Ранним утром 17 января после ночной массированной дроновой атаки по Одессе, российские агрессоры запустили в направлении Одесской области несколько ракет. Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

Как сообщала «Одесская жизнь» ночью 17 января 2024 года российские войска нанесли по Одессе комбинированный удар с воздуха: сначала атаковали город дронами-камикадзе, а под утро еще и ракетами.

О последствиях ракетной атаки рассказали в Силах обороны Юга.

Сообщается, что одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

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Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

«Ни животные, ни люди не пострадали», — говорится в сообщении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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