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Последствия ночной атаки на Одессу 17 января: десятки домов остались без теплоснабжения (адреса)

Последствия ночной атаки на Одессу 17 января: десятки домов остались без теплоснабжения (адреса)

В результате вражеских обстрелов Одессы 17 января 2024 года ранены мирные жители. Горели квартиры в жилом доме, торговые объекты и автомобили. Из-за повреждения коммуникаций некоторые дома в центре города остались без тепла.

Как сообщала «Одесская жизнь», спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Приморском районе города, сгорели автомобили. Взрывной волной в домах повреждены окна и коммуникации. В результате атаки ранения разной степени получили три человека.

Во время ночной атаки «шахедами» обломок вражеского дрона упал на магистральные трубопроводы, от отопления отключили около десятки домов.

В КП «Теплоснабжение города Одессы» сообщили, что приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;
  • Ботанический переулок, 2,2а,4,6;
  • Проспект Гагарина, 23/4,23/5;
  • ул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
  • Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

«Ждем разрешения начинать работы по восстановлению теплоснабжения. Об их ходе будем сообщать дополнительно», — отметили в ТГО.

В мэрии сообщили, что возобновление поврежденных коммуникаций начнется по окончании работы оперативных служб.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находится 58 домов. И добавил, что сроки выполнения восстановительных работ – сутки.

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На местах сегодняшних событий прокуроры и правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии россии. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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