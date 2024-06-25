Президента просят присвоить звание Героя Украины молодому командиру из Одесской области

Президента просят присвоить звание Героя Украины молодому командиру из Одесской области

22 летний Александр Воротило погиб 8 февраля 2024 года, спасая раненого собрата на Авдеевском направлении. Земляк погибшего от имени родных, друзей и всех, кто был с ним знаком, зарегистрировал на сайте президента петицию о присвоении ему звания Героя Украины посмертно. 

«Просьба присвоить звание Герой Украины (посмертно) молодому, но такому отважному сыну нашей страны, Воротилу Александру Олеговичу командиру 3 роты 1 взвода 1 бат 25 ОПДБР, который выполнил свой долг Гражданина Украины, и до последнего был верен своим собратьям и государству. Александру навсегда-22!», — говорится в обращении.

Поддержать петицию можно по ссылке. 

Сейчас обращение уже набрало более 14 тыс. голосов из необходимых 25 тысяч.

петиция

Александр Воротило родился в Березовке Балтского района, там же он закончил школу. После окончания школы он до 2022 года учился в Одесской академии сухопутных войск, которую окончил со званием лейтенанта.

Еще будучи курсантом, Александр стал на защиту Украины. Был направлен на Николаевское направление, затем переведен на Луганское. Службу проходил в 4-й парашютно-десантной роте 1-го парашютно-десантного батальона, был командиром взвода, затем назначен командиром роты.

Погиб молодой воин 8 февраля 2024 года, спасая раненого побратима в населенном пункте Новоселовское Луганской области.

Он был ответственным, активным и целеустремленным юношей, который с раннего детства мечтал стать военным офицером. Настойчиво шел к своей цели, и всем сердцем верил в победу Украины. Каждый житель общины склоняет голову перед отважностью, стойкостью и патриотизмом Александра» — говорят об Александре земляки.

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