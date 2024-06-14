Медики одесской экстренки просят президента забронировать сотрудников: как подписать петицию

Медики одесской экстренки просят президента забронировать сотрудников: как подписать петицию

На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция одесских медиков о бронировании сотрудников центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинцев просят поддержать и подписать обращение как моно скорее.

Петиция подготовлена независимой профсоюзной организацией Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и подана от имени врача медицины неотложных состояний Подстанции №5 Елизаветы Чуриловой.

Ежедневно бригады «скорой помощи» в каждой области делают по тысяче выездов к нашим согражданам, спасают, помогают, лечат! Если нас не будет, кто будет ликвидировать последствия прилетов?
Кто будет на месте вызова через 5 минут, кто начнет сортировку раненых и доставку их в больницы, кто будет принимать роды в каретах скорой, кто будет спасать людей от инфарктов, инсультов, травм и заболеваний! — говорится в тексте обращения к президенту.

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петиция

 

Работники одесской скорой обращаютск коллегам, а также ко всем украинцам, которым не безразлична судьба Экстренки:

— Пожалуйста, пройдите верификацию на сайте Президента и подпишите петицию как можно быстрее. Вопрос бронирования врачей, фельдшеров, диспетчеров, санитаров, медицинских техников и водителей центров ЭМП и МК должен быть поднят на самый высокий уровень и решен в пользу народа Украины.

Подписать петицию могут не только медики, но и все граждане Украины. Для этого нужно перейти по ссылке на сайт президента, верифицировать личность и отдать свой голос за петицию.

Напомним, месяц назад «Одесская жизнь» освещала проблемы неотложки в Одессе. Уже тогда сотрудники били тревогу: если руководство вплотную не займется решением вопроса с бронью, буквально через месяц город рискует остаться вообще без скорой помощи.

Недавний конфликт медиков скорой с ТЦК Киевского района показал, что ситуация не только не улучшилась, а наоборот, пошла по наихудшему сценарию — из-за отсутствия брони для сотрудников медики и водители либо пойдут воевать, либо уволятся.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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