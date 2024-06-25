Президента просять присвоїти звання Героя України молодому командиру з Одеської області

“Прохання присвоїти звання Герой України (посмертно) молодому, але такому відважному сину нашої країни, Воротилу Олександру Олеговичу командиру 3 роти 1 взводу 1 бат 25 ОПДБР, який виконав свій обов’язок Громадянина України, і до останнього був вірним своїм побратимам і державі. Олександру назавжди-22!”, – йдеться у зверненні.

Підтримати петицію можна за посиланням.

Наразі звернення вже набрало понад 14 тис. голосів із необхідних 25 тисяч

Олександр Воротило народився в Березівці Балтського району, там же він закінчив школу. Після закінчення школи він до 2022 року навчався в Одеській академії сухопутних військ, яку закінчив зі званням лейтенанта.

Ще будучи курсантом, Олександр став на захист України. Був направлений на Миколаївський напрямок, потім переведений на Луганський. Службу проходив у 4-й парашутно-десантній роті 1-го парашутно-десантного батальйону, був командиром взводу, потім призначений командиром роти.

Загинув молодий воїн 8 лютого 2024 року, рятуючи пораненого побратима в населеному пункті Новоселівське Луганської області.

Він був відповідальним, активним і цілеспрямованим юнаком, який з раннього дитинства мріяв стати військовим офіцером. Наполегливо йшов до своєї мети, і всім серцем вірив у перемогу України. Кожен мешканець громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Олександра” – кажуть про Олександра земляки.

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