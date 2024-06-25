Президента просять присвоїти звання Героя України молодому командиру з Одеської області

22 річний Олександр Воротило загинув 8 лютого 2024 року, рятуючи пораненого побратима на Авдіївському напрямку. Земляк загиблого від імені рідних, друзів і всіх, хто був із ним знайомий, зареєстрував на сайті президента петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.
“Прохання присвоїти звання Герой України (посмертно) молодому, але такому відважному сину нашої країни, Воротилу Олександру Олеговичу командиру 3 роти 1 взводу 1 бат 25 ОПДБР, який виконав свій обов’язок Громадянина України, і до останнього був вірним своїм побратимам і державі. Олександру назавжди-22!”, – йдеться у зверненні.
Підтримати петицію можна за посиланням.
Наразі звернення вже набрало понад 14 тис. голосів із необхідних 25 тисяч
Олександр Воротило народився в Березівці Балтського району, там же він закінчив школу. Після закінчення школи він до 2022 року навчався в Одеській академії сухопутних військ, яку закінчив зі званням лейтенанта.
Ще будучи курсантом, Олександр став на захист України. Був направлений на Миколаївський напрямок, потім переведений на Луганський. Службу проходив у 4-й парашутно-десантній роті 1-го парашутно-десантного батальйону, був командиром взводу, потім призначений командиром роти.
Загинув молодий воїн 8 лютого 2024 року, рятуючи пораненого побратима в населеному пункті Новоселівське Луганської області.
Він був відповідальним, активним і цілеспрямованим юнаком, який з раннього дитинства мріяв стати військовим офіцером. Наполегливо йшов до своєї мети, і всім серцем вірив у перемогу України. Кожен мешканець громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Олександра” – кажуть про Олександра земляки.
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