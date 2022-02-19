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Президент США Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину

Президент США Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину

Из-за обострения конфликта и роста агрессивных действий России на Донбассе президент США вновь выступил с обращением о том, как видят ситуацию в Америке и как будут действовать в случае нападения РФ на Украину.

Рецепты

Вот основные идеи, прозвучавшие в выступлении президента США Джо Байдена:

  • Байден уверен, что Путин уже принял решение о вторжении на Украину;
  • РФ может напасть на Украину в следующие дни/недели. Нападут на Киев;
  • Членам ЕС и НАТО надо быть объединенными, несмотря на попытки России рассорить всех;
  • В США считают, что «ЛДНР» пытаются  спровоцировать Украину на Донбассе;
  • Россия занимается дезинформацией. Например, ложно обвинила Украину в обстреле детского сада;
  • Украина не нарушала режим прекращения огня;
  • Украина показала сдержанность, а РФ окружила Украину;
  • США не будет отсылать Украине военных, но предоставит вооружение и гумпомощь;
  • США введут санкции, если Россия вторгнется в Украину;
  • РФ не поздно вернуться к дипломатии.

Два дня назад американский лидер уже делал заявление по Украине: Президент США Байден выступил в связи с угрозой нападения РФ на Украину

Видео VOA

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Редакция ПРОФИЛЬ

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