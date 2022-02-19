Президент США Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину

В Станице Луганской в детский сад попал артиллерийский снаряд 17 февраля боевики с территории ОРДЛО обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Одни снаряд попал в детский сад, когда там были дети. Никто из воспитанников не пострадал, а вот среди взрослых сотрудников по разной информации 2 или 3 контуженных. ПОДРОБНЕЕ

В воскресенье в Одессе пройдет патриотический Марш Единства 20 февраля в центре Одессы пройдет патриотический Марш Единства. Его цель – показать, что украинцы едины в своем желании защитить страну от агрессора. ПОДРОБНЕЕ

Президент США Байден выступил в связи с угрозой нападения РФ на Украину Глава Америки выступил с жестким заявлением по поводу угрозы вторжения России на территорию Украины. Он подтвердил полную поддержку Украины и пообещал жесткие санкции против России в случае нападения. ПОДРОБНЕЕ