Габриэль Атталь стал самым молодым руководителем правительства в истории Франции. А также на сегодняшний день и самым молодым премьером на планете, сообщают французские СМИ.

Новый премьер представляет социал-либеральную партию «Возрождение», созданную президентом Макроном. Политическую карьеру начал как социалист.

Родился Габриэль Атталь в 1989 году. Его отец, Ив Атталь – еврей, выходец из Туниса. Мать — Мари Атталь, урожденная де Курисс (Мария Александровна Курис), представительница знаменитой украинской семьи Курисов. А точнее – она праправнучка Ивана Ираклиевича Куриса.

Иван Ираклиевич Курис был тайным советником, шталмейстером (главный конюший, дословно – начальник конюшни – прим. ред.) императорского двора. Также он возглавлял дворянство Херсонской губернии, являлся крупным землевладельцем, меценатом, коллекционером и библиофилом.

Поэтому, когда после революции и гражданской войны к власти пришли большевики, семья Курисов была вынуждена бежать за границу. Как рассказывают исторические источники, 25 января 1920 года при уходе деникинских войск из Одессы они сели на английский транспорт и отбыли в Константинополь (сейчас – Стамбул), оставив свое имение и свою родину навсегда. Часть семьи осела во Франции.

А в Одесской области остались усадьбы этой семьи. Они до сих пор стоят в селах Исаево и Курисово (бывшая Петровка) Одесской области. Именно при Иване Курисе была перестроена усадьба в Курисово, которую превратили в настоящий дворец в восточном стиле.

Справка.

Предки Курисов прибыли в Украину в XVI веке из Греции и осели в Нежине.

Первым известным представителем рода был конный казак Полтавского полка Петр Курис, который в 1718 году жил в селе Ханделеевка (ныне Ольховатка Кобеляцкого района Полтавской области). Его внук Иван Онуфриевич Курис стал генералом и получил за военные заслуги земли в нынешней Одесской области, где основал городок Курисово-Покровское (ныне Курисово Березовского района).

В 1824 году он построил там Свято-Покровский храм, где в семейном склепе хоронили всех членов семьи.

А в 1920-х годах жители села Курисово-Покровское собрались и пошли в храм, и надругались над прахом членов семьи Курисов, похороненных в семейном склепе. Кости их вытащили из гробов и выбросили в открытое поле.

В начале 1920 года дворец Курисов был разграблен во время гражданских восстаний. В 1921 году в здании дворца разместилась сельскохозяйственная школа.

Второе нашествие дворец испытал во время Второй мировой войны. В нем была устроена румынская комендатура. Румынские войска при уходе вывезли старинные зеркала, дубовые двери, паркет. оккупанты вырубили английский парк Курисов. После войны материальный ущерб села Петровка (так при советской власти назвали Курисово) составил 1,5 миллиона долларов.

Но вскоре дворец был восстановлен. Хотя и с более скромной отделкой. Во дворце Курисов продолжал базироваться сельскохозяйственный техникум.

По инициированию последнего действующего директора сельскохозяйственного техникума, руководство добились распоряжения о проведении масштабной реставрации – в 1990 году.

Был готов проект реставрации здания, выделены средства из бюджета, найдены профессиональные реставраторов из Львовской области. Но вмешалась стихия — летней ночью во время грозы, в замок ударила молния, и к утру здание выгорело дотла.

С этого времени замок Курисов постепенно разрушается и засоряется.