Председатель Верховной Рады попросил Францию закрыть небо над Одессой

Яэль Браун-Пиве прибыла в Одессу утром. Она встретилась с главой Одесской областной военной администрации Олегом Кипером, а затем побывала в одесском порту, где встретилась с командующим Военно-морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой, а после посетила Одесскую Оперу, где встретилась с мэром Геннадием Трухановым.

«Во время этих встреч мы увидели и почувствовали высокий уровень мобилизации соответствующих служб, которые позволили Украине достичь высоких успехов именно в противостоянии в Черном море. Одесса для нас является образцовым городом. Поскольку она страдает, возможно, не больше других, но в то же время она демонстрирует отличное сопротивление всем этим атакам, и мы здесь, чтобы отдать честь этому сопротивлению»,

– отметила Яэль Браун-Пиве.

Читайте также: До Одессы не добрался британский министр обороны

Во время брифинга Руслан Стефанчук обратился к Яэль Браун-Пиве с просьбой закрыть небо над Одессой:

«Я вас очень прошу помочь нам сегодня защитить небо над Одессой и одесситами, учитывая все исторические связи между Францией и Одессой, учитывая, что вы сегодня могли увидеть, что эта война против мирных людей. Поэтому ваша помощь Украине, те решения, которые вы можете принять, это, в первую очередь, защита людей»,

– сказал председатель Верховной Рады.

Он также добавил, что для Украины сейчас очень важна комплексная поддержка на всех уровнях.

В свою очередь президент Национальной ассамблеи Франции отметила, что их страна полностью осознает и знает о тех потребностях, которые сегодня актуальны для Украины. Она понимает, что то, что они в настоящее время поставляют, недостаточно и что они настроены делать все необходимое, чтобы увеличить объемы поставок.

По словам Стефанчука, они обсудили с Яэль Браун-Пиве обсудили целый ряд этих вопросов, начиная с противовоздушной обороны, ракет большой дальности, РЭБов, подготовки украинских военных во Франции.

Президент Национальной ассамблеи отметила, что организация учебных миссий и поставки оружия и других видов военной продукции записаны в двустороннем соглашении между Францией и Украиной.

Также в конце она прокомментировала слова президента Макрона о введении войск в Украину, в частности в Одессу:

«На самом деле в своем заявлении президент республики не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца, до самой победы, ничего не исключено, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента. Я думаю, эта позиция достаточно ясна».

Стоит отметить, что во время этого визита в Одессе несколько раз звучала воздушная тревога. Военные сообщали об угрозе запуска баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Также напомним, что 6 марта рашисты запустили по Одессе две баллистические ракеты когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В тот день погибли девять моряков. Члены делегации не пострадали.

Источник: Суспільне Одеса