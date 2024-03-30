Голова Верховної Ради попросив Францію закрити небо над Одесою

Яель Браун-Піве прибула до Одеси зранку. Вона зустрілася з головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером, а потім побувала в одеському порту, де зустрілася з командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою, а потім відвідала Одеську Оперу, де зустрілася з мером Геннадієм Трухановим.

«Під час цих зустрічей ми побачили та відчули високий рівень мобілізації відповідних служб, які дозволили Україні досягти високих успіхів саме у протистоянні у Чорному морі. Одеса для нас є зразковим містом. Оскільки вона страждає, можливо, не більше за інших, але в той же час вона демонструє відмінний опір усім цим атакам, і ми тут, щоб віддати честь цьому опору»,

– зазначила Яель Браун-Піве.

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Під час брифінгу Руслан Стефанчук звернувся до Яель Браун-Піве із проханням закрити небо над Одесою:

«Я вас дуже прошу допомогти нам сьогодні захистити небо над Одесою та одеситами, враховуючи всі історичні зв’язки між Францією та Одесою, враховуючи, що ви сьогодні могли побачити, що ця війна проти мирних людей. Тому ваша допомога Україні, ті рішення, які ви можете ухвалити, це насамперед захист людей»,

– сказав голова Верховної Ради.

Він також додав, що для України зараз дуже важливою є комплексна підтримка на всіх рівнях.

У свою чергу президент Національної асамблеї Франції зазначила, що їхня країна повністю усвідомлює і знає про потреби, які сьогодні актуальні для України. Вона розуміє, що те, що вони в даний час постачають, недостатньо і вони налаштовані робити все необхідне, щоб збільшити обсяги поставок.

За словами Стефанчука, вони обговорили з Яель Браун-Піве цілу низку цих питань, починаючи з протиповітряної оборони, ракет великої дальності, РЕБів, підготовки українських військових у Франції.

Президент Національної асамблеї зазначила, що організація навчальних місій та постачання зброї та інших видів військової продукції записана у двосторонній угоді між Францією та Україною.

Також наприкінці вона прокоментувала слова президента Макрона про введення військ у Україну, зокрема до Одеси:

«Насправді у своїй заяві президент республіки не виключає нічого апріорі. У тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця, до самої перемоги, нічого не виключено, все можливе. Я не додатково інтерпретуватиму слова президента. Я думаю, ця позиція є достатньо ясною».

Варто зазначити, що під час цього візиту до Одеси кілька разів лунала повітряна тривога. Військові повідомляли про загрозу запуску балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Також нагадаємо, що 6 березня 6 березня рашисти запустили по Одесі дві балістичні ракети коли там були делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Того дня загинуло дев’ять моряків. Члени делегації не постраждали.

Джерело: Суспільне Одеса