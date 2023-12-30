Новости Одессы и Одесской области

Предновогоднее настроение: неунывающие одесситы забавно обустроили убежище (фоторепортаж)

Предновогоднее настроение: неунывающие одесситы забавно обустроили убежище (фоторепортаж)

Несмотря на непростые испытания, выпавшие на долю одесситов в эти предновогодние дни, многие все же не падают духом и стараются сохранить новогоднее настроение. Так, к наступающему празднику уже подготовились в одном из одесских бомбоубежищ.

На месте побывал корреспондент «Одесской жизни» и сделал занятный фоторепортаж.

Как можно заметить, креативные горожане повесили в убежище гирлянды, мишуру и даже установили светомузыку.

Необычное одесское убежище
одесситы украсили убежище к Новому году
Цветомузыка в одесском бомбоубежище
Новогоднее убежище в Одессе
Бомбоубежище в Одессе накануне Нового года

Ёлка в укрытии тоже присутствует. Причем она не только светится, но и вращается вокруг своей оси.

Новый год в одесском убежище
Убежище в Одессе

Чудо инженерной мысли, как и все остальные украшения, появилось в бомбоубежище по инициативе его коменданта Валерия – очень творческого и «рукастого» человека.

Вход в одесское убежище
Одесское бомбоубежище
Новый год в одесском убежище

Напомним, утром 29 декабря россияне атаковали ракетами дома мирных одесситов. Погибли 4 человека, в связи с чем суббота, 30 декабря, объявлена в Одессе и области Днем траура.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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