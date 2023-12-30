Предновогоднее настроение: неунывающие одесситы забавно обустроили убежище (фоторепортаж)

На месте побывал корреспондент «Одесской жизни» и сделал занятный фоторепортаж.

Как можно заметить, креативные горожане повесили в убежище гирлянды, мишуру и даже установили светомузыку.

Ёлка в укрытии тоже присутствует. Причем она не только светится, но и вращается вокруг своей оси.

Чудо инженерной мысли, как и все остальные украшения, появилось в бомбоубежище по инициативе его коменданта Валерия – очень творческого и «рукастого» человека.

Напомним, утром 29 декабря россияне атаковали ракетами дома мирных одесситов. Погибли 4 человека, в связи с чем суббота, 30 декабря, объявлена в Одессе и области Днем траура.

Вы также можете узнать: Для одесситов, чье жилье пострадало от обстрелов, работает оперативный штаб: адреса.