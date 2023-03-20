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Предатель пытался завербовать командира нового одесского батальона

Предатель пытался завербовать командира нового одесского батальона

Сейчас в Одессе формируют новый добровольческий батальон «Черноморская сечь». Агент ФСБ пытался попасть туда на службу и завербовать командира подразделения. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины. 

Главное внимание — на новые подразделения ВСУ

По информации спецслужбы, агент фсб собирал разведданные о новых подразделениях Сил обороны. СБУ разоблачила его в ходе спецоперации в Одесской области.

Предателем оказался бывший правоохранитель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию кураторов приспешник оккупантов собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

В «зоне особого внимания» врага была информация о новообразованном добровольческом батальоне ВСУ под названием «Черноморская сечь».

Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата вроде бы для вступления в ряды подразделения.

Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его последующей вербовки.

Сотрудники Службы безопасности поэтапно задокументировали преступную деятельность агента ФСБ и задержали во время выполнения разведывательного задания.

Предатель сам предложил свои услуги российским оккупантам

По данным следствия, предатель по своей инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для этого предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора.

Одновременно он написал заявление на имя министра МВД рф, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в «управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области», в случае захвата региона.

Кроме того установлено, что после ракетных ударов по областному центру российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным в виде коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В условиях военного положения за государственную измену и диверсию предусмотрено максимальное наказание: Лишение свободы на срок от 15-ти лет или пожизненное заключение с обязательной конфискацией всего имущества.

Агент фсб схвачен и лежит на земле

Бывший правоохранитель добровольно стал предателем, предложив рашистам свои услуги в обмен на руководящую должность если те захватят Одессу.

Мы уже сообщали, что в Одесской области ищут патриотов в стрелковый батальон «Черноморская сечь».

Еще «Одесская Жизнь» рассказывала как задержали одессита, искавшего цели для российских ракет в родном городе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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