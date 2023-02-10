В Одесской области ищут патриотов в стрелковый батальон “Черноморская сечь”

Продолжается прием патриотически настроенных и мотивированных граждан – защитников Украины для формирования стрелкового батальона ВСУ.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Присоединиться к подразделению могут военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете.

Также к батальону служить в батальон могут поступить внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области.

Кампания направлена исключительно на мотивированных людей, которые добровольно записываются в Вооруженные силы Украины, чтобы защитить Одесскую область от оккупантов!

В состав отдельного стрелкового батальона «Черноморская Сечь» планируют набрать около 600 человек. Обеспечение этого батальона будет осуществляться на уровне других подразделений Вооруженных Сил Украины.

Формирование и размещение личного состава, подготовленного по современным стандартам НАТО, будет происходить на территории Одесской области.

Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне «Черноморская Сечь».

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