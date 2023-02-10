В Одесской области ищут патриотов в стрелковый батальон “Черноморская сечь”

Продолжается прием патриотически настроенных и мотивированных граждан – защитников Украины для формирования стрелкового батальона ВСУ.
Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Присоединиться к подразделению могут военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете.
Также к батальону служить в батальон могут поступить внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области.
Кампания направлена исключительно на мотивированных людей, которые добровольно записываются в Вооруженные силы Украины, чтобы защитить Одесскую область от оккупантов!
В состав отдельного стрелкового батальона «Черноморская Сечь» планируют набрать около 600 человек. Обеспечение этого батальона будет осуществляться на уровне других подразделений Вооруженных Сил Украины.
Формирование и размещение личного состава, подготовленного по современным стандартам НАТО, будет происходить на территории Одесской области.
Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне «Черноморская Сечь».
Читайте также:
- Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?
- Как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки (фоторепортаж)