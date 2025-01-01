Свята та події 1 січня: чому Новий рік святкують саме цього дня 

Новий Рік

В наш час у більшості країн Новий рік настає 1 січня. Однак, не всі знають, чому саме ця дата стала початком відліку. У 46 році до нашої ери відомий римський імператор Юлій Цезар наказав створити календар, у якому рік розпочинався з 1 січня. Дата була обрана не випадково: саме в зазначеному році 1-го січня астрономічно відбувся новий місяць − вперше після зимового сонцестояння.

З плином часу змінювалися імперії та релігії, внаслідок чого впродовж століть у багатьох країнах змінювалась й дата відзначення Нового року.

В Україні землі, які входили до Великого князівства Литовського, а згодом – до Речі Посполитої, також почали святкувати Новий рік 1 січня, які наслідували римську культуру. Відбулося це на зламі 13-14 століть. Вже в складі Російської імперії святкувати Новий рік почали за вказівкою імператора Петра І.

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Всесвітній день сім’ї

Перший день року знаменується важливою подією – Всесвітнім днем сім’ї в Україні та світі. Це особлива дата, що підкреслює важливість родинних стосунків, гармонії та взаємної вдячності між близькими людьми. Свято демонструє, як сімейні цінності здатні об’єднувати людство попри різні культури та відстані, нагадуючи про наше місце у великій світовій родині. Початок року природно пробуджує почуття оновлення та сподівань, які Всесвітній день сім’ї робить ще глибшими та значущими.

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Всесвітній день миру та молитов за мир

Перше січня також відзначають як Всесвітній день миру та молитов за мир. Ця традиція бере початок у 1968 році, коли її запровадив Папа Павло VI. Відтоді цей день набув особливої ваги не лише для Католицької церкви, але й для всієї світової спільноти. Він присвячується медитаціям, молитвам та зверненням про мир, а також зміцненню єдності між різними народами. Щороку очільник Католицької церкви визначає головну тему Всесвітнього дня миру, що висвітлює найгостріші виклики сучасності. Символічно, що саме перший день року обрано для цього свята, адже він уособлює можливість нового старту, віру в краще майбутнє та прагнення до позитивних змін. Цей день наголошує на важливості особистого внеску кожної людини у розбудову мирного співіснування, оскільки великі перетворення починаються з невеликих індивідуальних зусиль.

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Визначні особистості, народжені 1 січня

У цей день з’явилися на світ:

1449 — Лоренцо де Медічі, видатний флорентійський правитель, меценат мистецтва та літератури.

1467 — Сигізмунд I Старий, володар престолів Литви та Польщі.

1863 — барон П’єр де Кубертен, визначний французький історик, освітянин, літератор, творець сучасних Олімпійських ігор.

1895 — Едгар Гувер, видатний американський криміналіст, правник, громадський діяч, засновник Федерального бюро розслідувань.

1909 — Степан Бандера, визначний український політичний лідер, теоретик українського національного руху.

1939 — Мішель Мерсьє, легендарна французька кіноакторка.

1919 — Джером Девід Селінджер, знаменитий американський літератор.

1919 — Роккі Граціано, видатний американський спортсмен-боксер.

1947 — Володимир Титов, космонавт радянської доби.

1960 — Георгій Делієв, талановитий український актор, режисер, майстер комедійного жанру.

1978 рік — уродженець Сімферополя, захисник України у званні прапорщика, який загинув під час захоплення сімферопольського фотограмметричного центру, перша жертва російської агресії у війні проти України Сергій Кокурін;

1986 рік — талановита українська літераторка Вікторія Амеліна;

1991 рік — доблесний офіцер української армії, учасник бойових дій на Донбасі, удостоєний звання Героя України Василь Божок.

Знаменні події 1 січня

Значущі моменти історії України та світу, датовані 1 січня: