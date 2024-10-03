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Праздники 3 октября: откажитесь от спиртного и выпейте смузи

Праздники 3 октября: откажитесь от спиртного и выпейте смузи

Сегодня, 3 октября 2024 года – 953-й день войны в Украине. До Нового года осталось 89 дней. А еще сегодня праздник у техников и любителей «тихой охоты». А еще в этот день желательного не употреблять алкоголь, а вот полакомиться смузи как раз можно и даже нужно.

Праздники 3 октября

День техников

3 октября в Украине празднуют День техников. Этот праздник был введен в 1998 году для поддержки старшеклассников в выборе технического образования и карьеры. В этот день чествуют работников разных технических профессий, таких как инженеры, электрики, ІТ-специалисты, автослесари и многие другие.

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Всемирный день грибников

Сезон грибов

Это неофициальный праздник, который отмечают любители «тихой охоты» – сбора грибов. Этот день является прекрасной возможностью для активного отдыха на природе и наслаждения грибным сезоном.

Всемирный день трезвости

Этот день посвящен поощрению людей воздерживаться от употребления алкоголя и размышления об истории движений за трезвость во всем мире. Основной целью этого дня является привлечение внимания к проблеме алкоголизма и его негативному влиянию на здоровье и жизнь людей. Это также возможность распространения информации о преимуществах здорового образа жизни и поддержки тех, кто стремится преодолеть зависимость.

Кстати напомним, что накануне, 2 октября, отмечался Всемирный день без алкоголя

Всемирный день смузи

Смузи

Этот праздник был основан в 2015 году канадским молекулярным токсикологом и экспертом по здоровью Реем Мехтой. Цель этого дня – популяризация смузи как вкусного и полезного напитка, который можно легко включить в ежедневный рацион. Смузи – это напиток, который обычно готовят из фруктов, овощей, йогурта или молока, он богат витаминами и минералами. Этот день – прекрасная возможность попробовать новые рецепты и насладиться здоровыми напитками.

Также напомним, что 2 октября отмечался еврейский Новый год – Рош а-Шана.

Памятные даты 3 октября

  • 382 – римский император Феодосий I выделяет земли Фракии для поселения вестготов;
  • 1533 – жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продают все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света;
  • 1621 – войска под руководством П. Сагайдачного побеждают под Хотином;
  • 1863 – президент США Авраам Линкольн объявляет каждый последний четверг ноября Днем благодарения;
  • 1866 – по Венскому договору Австрийская империя отдает Королевству Италия Венецию;
  • 1875 – в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;
  • 1906 – международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);
  • 1917 – в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;
  • 1925 – открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;
  • 1926 – в Праге начинается Первый украинский научный съезд;
  • 1929 – Королевство сербов, хорватов и словенцев приобретает официальное название Югославия;
  • 1932 – Королевство Ирак получает полную независимость от Великобритании;
  • 1935 – начинается итальянско-абиссинская война;
  • 1942 – немцы впервые испытывают ракету Фау-2;
  • 1945 – создают Всемирную федерацию профсоюзов;
  • 1945 – в возрасте 10 лет Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и завоевывает второй приз;
  • 1952 – Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;
  • 1952 – в Лос-Анджелесе делают первую видеозапись на магнитную ленту;
  • 1973 – памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы открывают в Киеве;
  • 1990 – завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно празднуется как День Немецкого единства;
  • 2003 – философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городской властью земельного участка, принадлежавшего ему согласно судебному решению;
  • 2013 – Украина становится ассоциированным членом CERN.

Кто родился 3 октября

  • 1935 – американский астронавт Чарльз Дюк, побывавший на Луне;
  • 1962 – украинский рок-музыкант, вокалист группы «Братья Гадюкины» Сергей Кузьминский;
  • 1970 – офицер Вооруженных сил Украины, трагически погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины Валерий Глебов;
  • 1984 – американская певица, автор песен и актриса Эшли Симпсон;
  • 1989 – украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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