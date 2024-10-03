Праздники 3 октября: откажитесь от спиртного и выпейте смузи

Праздники 3 октября

День техников

3 октября в Украине празднуют День техников. Этот праздник был введен в 1998 году для поддержки старшеклассников в выборе технического образования и карьеры. В этот день чествуют работников разных технических профессий, таких как инженеры, электрики, ІТ-специалисты, автослесари и многие другие.

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Всемирный день грибников

Это неофициальный праздник, который отмечают любители «тихой охоты» – сбора грибов. Этот день является прекрасной возможностью для активного отдыха на природе и наслаждения грибным сезоном.

Всемирный день трезвости

Этот день посвящен поощрению людей воздерживаться от употребления алкоголя и размышления об истории движений за трезвость во всем мире. Основной целью этого дня является привлечение внимания к проблеме алкоголизма и его негативному влиянию на здоровье и жизнь людей. Это также возможность распространения информации о преимуществах здорового образа жизни и поддержки тех, кто стремится преодолеть зависимость.

Кстати напомним, что накануне, 2 октября, отмечался Всемирный день без алкоголя

Всемирный день смузи

Этот праздник был основан в 2015 году канадским молекулярным токсикологом и экспертом по здоровью Реем Мехтой. Цель этого дня – популяризация смузи как вкусного и полезного напитка, который можно легко включить в ежедневный рацион. Смузи – это напиток, который обычно готовят из фруктов, овощей, йогурта или молока, он богат витаминами и минералами. Этот день – прекрасная возможность попробовать новые рецепты и насладиться здоровыми напитками.

Также напомним, что 2 октября отмечался еврейский Новый год – Рош а-Шана.

Памятные даты 3 октября

382 – римский император Феодосий I выделяет земли Фракии для поселения вестготов;

1533 – жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продают все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света;

1621 – войска под руководством П. Сагайдачного побеждают под Хотином;

1863 – президент США Авраам Линкольн объявляет каждый последний четверг ноября Днем благодарения;

1866 – по Венскому договору Австрийская империя отдает Королевству Италия Венецию;

1875 – в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;

1906 – международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);

1917 – в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;

1925 – открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;

1926 – в Праге начинается Первый украинский научный съезд;

1929 – Королевство сербов, хорватов и словенцев приобретает официальное название Югославия;

1932 – Королевство Ирак получает полную независимость от Великобритании;

1935 – начинается итальянско-абиссинская война;

1942 – немцы впервые испытывают ракету Фау-2;

1945 – создают Всемирную федерацию профсоюзов;

1945 – в возрасте 10 лет Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и завоевывает второй приз;

1952 – Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;

1952 – в Лос-Анджелесе делают первую видеозапись на магнитную ленту;

1973 – памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы открывают в Киеве;

1990 – завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно празднуется как День Немецкого единства;

2003 – философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городской властью земельного участка, принадлежавшего ему согласно судебному решению;

2013 – Украина становится ассоциированным членом CERN.

Кто родился 3 октября