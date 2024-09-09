Результаты «Паралимпиады-2024»: 82 медали завоевали украинские спортсмены

Количество медалей по разным видам спорта

40 по плаванию,

19 по легкой атлетике,

5 по дзюдо,

4 по настольному теннису,

3 по гребле на байдарках и каноэ,

3 по велоспорту,

3 по фехтованию,

2 по паверлифтингу,

1 по голболу,

1 по академической гребле,

1 по бочче.

Самые впечатляющие результаты

26-летний пловец Андрей Трусов получил 2 золота и 3 серебра по плаванию среди людей с нарушениями функций ног. Таким образом, он стал украинцем с наибольшим количеством медалей в Паралимпиаде 2024. Трусов обошел всех соперников и установил европейский рекорд дисциплины в своем классе — 28.75 секунд. До этого в Токио-2020 он получил 6 медалей: 2 золотые, 3 серебра и 1 бронзовую.

30-летний легкоатлет Игорь Цветов в этом году получил 2 золота в забеге на дистанции 100 и 200 метров среди спортсменов с церебральным параличом. Чемпион занимает пьедестал уже три паралимпиады подряд. В Рио-2016 он завоевал 2 золота, а в Токио-2020 — 2 серебра. В этом году бегун остановился в четырех сотых секундах от мирового рекорда. Интересно и то, что главными соперниками Цветова были россияне в нейтральном статусе Артем Калашян и Дмитрий Сафронов.

27-летняя Юлия Шуляр стала одной из самых ярких участниц украинской паралимпийской команды. Она завоевала золотую медаль в беге на дистанции 400 метров среди спортсменов с недостатками зрения. Это выступление было поразительным благодаря скорости и выносливости. В Токио-2020 Шуляр завоевала серебряную награду на той же дистанции. Но в этом году она преодолела дистанцию ​​400 метров за 55,16 секунд. Это стало ее личным рекордом.

Пловцы Максим Веракса и Евгений Богодайко после Паралимпиады в Париже делят первое место среди украинцев по количеству медалей — у каждого по 16 наград.

Впервые за 8 лет нашим спортсменам удалось получить медали в дзюдо. В общей сложности их 5: 3 золотые и 2 бронзовые. Обе золотые чемпионки с нарушениями зрения. Первую награду принесла 37-летняя Наталья Николайчик, ставшая победительницей в категории до 48 кг.

Второе золото получила 28-летняя Анастасия Гарник, победившая в категории дзюдоистов весом более 70 кг. В финале украинка победила на 32 секунде борьбы.

8 лет ждали и новых побед в велоспорте. Многократный чемпион Егор Дементьев победил в групповой шоссейной гонке среди спортсменов с умеренными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Велосипедист имеет в своей коллекции еще 4 золотые медали, по две с Паралимпиады-2016 и Паралимпиады-2012.

Не можем обойти и выступление украинских шпажисток, боровшихся за победу на колесных креслах. Их сноровка на колясках была настолько профессиональной и увлекательной, что это помогло получить сразу 2 медали. Несокрушимые шпажистки Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева, Наталья Морквич, Надежда Дёл завоевали серебро в командных соревнованиях, а спортсменка Елена Федота-Исаева еще и стала бронзовой призеркой в индивидуальной борьбе.

В то же время самый титулованный паралимпиец Максим Крипак, отказавшийся от нынешнего участия в паралимпиаде, до сих пор занимает первое место по количеству золотых наград, а их у него 10.

В общей сложности «Паралимпиада-2024» в Париже приняла 4 400 спортсменов из 169 стран. Победителем медального зачета стал Китай, спортсмены которого получили 220 наград. Из них 94 золота. В пятерку сильнейших вошли Великобритания, Нидерланды, США и Бразилия. Следующая «Паралимпиада-2028» состоится в Лос-Анджелесе, США.