Свята 3 жовтня: відмовтеся від спиртного та випийте смузі

Свята 3 жовтня

День техніків

3 жовтня в Україні відзначають День техніків. Це свято було запроваджено у 1998 році для підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. Цього дня вшановують працівників різних технічних професій, таких як інженери, електрики, ІТ-фахівці, автослюсарі та багато інших.

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Всесвітній день грибників

Це неофіційне свято, яке відзначають любителі «тихого полювання» – збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

Всесвітній день тверезості

Цей день присвячений заохоченню людей утримуватись від вживання алкоголю та роздумів про історію рухів за тверезість у всьому світі. Основною метою цього дня є привернення уваги до проблеми алкоголізму та його негативного впливу на здоров’я та життя людей. Це також можливість поширення інформації про переваги здорового способу життя та підтримки тих, хто прагне подолати залежність.

До речі нагадаємо, що напередодні, 2 жовтня, відзначався Всесвітній день без алкоголю

Всесвітній день смузі

Це свято було засноване у 2015 році канадським молекулярним токсикологом та експертом зі здоров’я Реєм Мехтою. Мета цього дня – популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону. Смузі – це напій, який зазвичай готують із фруктів, овочів, йогурту чи молока, він багатий на вітаміни та мінерали. Цей день – чудова можливість скуштувати нові рецепти та насолодитися здоровими напоями.

Також нагадаємо, що 2 жовтня відзначався єврейський Новий рік – Рош а-Шана.

Пам’ятні дати 3 жовтня

382 – римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;

1533 – жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають усе майно у зв’язку з прогнозованим проповідником М. Штіхелем кінцем світу;

1621 – війська під керівництвом П. Сагайдачного перемагають під Хотином;

1863 – президент США Авраам Лінкольн оголошує кожний останній четвер листопада Днем подяки;

1866 – за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;

1875 – у Цинциннаті відкривають перший у США єврейський коледж;

1906 – міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (що раніше діяв сигнал CQD);

1917 – у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації та обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 – відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 – у Празі розпочинається Перший український науковий з’їзд;

1929 – Королівство сербів, хорватів та словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 – Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великобританії;

1935 – починається італійсько-абіссінська війна;

1942 – німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 – створюють Всесвітню федерацію профспілок;

1945 – у віці 10 років Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів та завойовує другий приз;

1952 – Великобританія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 – у Лос-Анджелесі роблять перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 – пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкривають у Києві;

1990 – завершується процес об’єднання Східної та Західної Німеччини, щорічно святкується як День Німецької єдності;

2003 – філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик здійснює акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно з судовим рішенням;

2013 – Україна стає асоційованим членом CERN.

Хто народився 3 жовтня