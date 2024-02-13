В Одессе собирают библиотеку для защитников неба: какие книги и куда приносить

Одесский книжный магазин-кафейня объявил сбор книг для военнослужащих, которые оберегают нас от врага в воздушном пространстве Украины. Каждый желающий присоединиться к акции может приносить книги по адресу ул. Екатерининская, 77.
Об этом в facebook сообщила сотрудница кафе Лилия Гричулевич.
Книги нужны для обновления библиотеки воинской части ракетной бригады Воздушных сил, которая расположена в Одесской области. Тем более, есть прекрасный повод — 14 февраля отмечается Международный день дарения книг.
По словам Лилии Гричулевич, первую партию книг в кафейне уже собрали и передали военным.
Они читают! Потому что благодаря вам всем уже есть что интересного почитать! Мы собираем следующую партию!… Каждая книжка и каждый донат — это наша благодарность тем, кто обороняет наше небо!
Книга — это не HIMARS! Но осведомленность — это также оружие! — отметила одесситка.
Какие книги предпочтительнее:
- исторические,
- патриотические,
- о выдающихся украинцах разных периодов,
- о выдающихся мировых лидерах в украинском переводе,
- современная мировая литература в украинском переводе,
- мотивирующие книги,
- книги для саморазвития,
- книги по психологии,
- современная украинская литература
Книги также можно переслать: оформляйте посылку на 94 отделение Новой почты в Одессе на имя Дольник Галины, номер телефона +380673983133.
Если книгу подарить хочется, но ее нет: все просто — можно прийти в кафейню на Екатерининской, 77, купить там книгу, и сразу оставить ее для зенитчиков.
Напомним, по случаю Международного дня дарения книг, одесситов приглашают присоединиться к благотворительной акции поддержки воинов ВСУ, которые находятся на реабилитации — принести в Одесскую национальную научную библиотеку для передачи воинам современную украинскую книгу.