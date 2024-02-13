В Одессе собирают библиотеку для защитников неба: какие книги и куда приносить

Об этом в facebook сообщила сотрудница кафе Лилия Гричулевич.

Книги нужны для обновления библиотеки воинской части ракетной бригады Воздушных сил, которая расположена в Одесской области. Тем более, есть прекрасный повод — 14 февраля отмечается Международный день дарения книг.

По словам Лилии Гричулевич, первую партию книг в кафейне уже собрали и передали военным.

Они читают! Потому что благодаря вам всем уже есть что интересного почитать! Мы собираем следующую партию!… Каждая книжка и каждый донат — это наша благодарность тем, кто обороняет наше небо!

Книга — это не HIMARS! Но осведомленность — это также оружие! — отметила одесситка.

Какие книги предпочтительнее:

исторические,

патриотические,

о выдающихся украинцах разных периодов,

о выдающихся мировых лидерах в украинском переводе,

современная мировая литература в украинском переводе,

мотивирующие книги,

книги для саморазвития,

книги по психологии,

современная украинская литература

Книги также можно переслать: оформляйте посылку на 94 отделение Новой почты в Одессе на имя Дольник Галины, номер телефона +380673983133.

Если книгу подарить хочется, но ее нет: все просто — можно прийти в кафейню на Екатерининской, 77, купить там книгу, и сразу оставить ее для зенитчиков.

Напомним, по случаю Международного дня дарения книг, одесситов приглашают присоединиться к благотворительной акции поддержки воинов ВСУ, которые находятся на реабилитации — принести в Одесскую национальную научную библиотеку для передачи воинам современную украинскую книгу.