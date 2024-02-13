Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собирают библиотеку для защитников неба: какие книги и куда приносить

В Одессе собирают библиотеку для защитников неба: какие книги и куда приносить

Одесский книжный магазин-кафейня объявил сбор книг для военнослужащих, которые оберегают нас от врага в воздушном пространстве Украины. Каждый желающий присоединиться к акции может приносить книги по адресу ул. Екатерининская, 77.

Об этом в  facebook сообщила сотрудница кафе Лилия Гричулевич.

Книги нужны для обновления библиотеки воинской части ракетной бригады Воздушных сил, которая расположена в Одесской области. Тем более, есть прекрасный повод — 14 февраля отмечается Международный день дарения книг.

По словам Лилии Гричулевич, первую партию книг в кафейне уже собрали и передали военным.

Они читают! Потому что благодаря вам всем уже есть что интересного почитать! Мы собираем следующую партию!… Каждая книжка и каждый донат — это наша благодарность тем, кто обороняет наше небо!
Книга — это не HIMARS! Но осведомленность — это также оружие! — отметила одесситка.

Какие книги предпочтительнее:

  • исторические,
  • патриотические,
  • о выдающихся украинцах разных периодов,
  • о выдающихся мировых лидерах в украинском переводе,
  • современная мировая литература в украинском переводе,
  • мотивирующие книги,
  • книги для саморазвития,
  • книги по психологии,
  • современная украинская литература

Книги также можно переслать: оформляйте посылку на 94 отделение Новой почты в Одессе на имя Дольник Галины, номер телефона +380673983133.

Если книгу подарить хочется, но ее нет: все просто — можно прийти в кафейню на Екатерининской, 77, купить там книгу, и сразу оставить ее для зенитчиков.

Напомним, по случаю Международного дня дарения книг, одесситов приглашают присоединиться к благотворительной акции поддержки воинов ВСУ, которые находятся на реабилитации — принести в Одесскую национальную научную библиотеку для передачи воинам современную украинскую книгу.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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