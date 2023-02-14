14 февраля – день рождения YouTube: кто его придумал?

В этот день, 14 февраля, в День всех влюбленных, был создан главный на планете похититель свободного времени, учитель, советчик и комбайн развлечений, лучшая в мире нянька и одновременно эффективный способ отвлечь подростков от домашнего задания – видеохостинг YouTube. И сегодня ему исполняется не много не мало, а целых 18 лет.

Кто и когда основал YouTube

Сервис YouTube основали 14 февраля 2005 года в Сан-Бруно, Калифорния (США) трое бывших работников компании PayPal – Чад Херли, Стивен Чен и Джавед Карим. Именно в этот день они зарегистрировали домен YouTube.com. не исключено, что дата была выбрана неслучайно: ведь изначально молодые люди хотели создать видеоверсию сайта знакомств, но потом решили пойти другим путем.

Через два с лишним месяца, 23 апреля 2005 года, на портале появилось первое видео. Смысла в нем было немного: Джавед Карим секунд двадцать позировал в зоопарке перед вольером со слонами, и название у ролика незамысловатое: «Я в зоопарке». Но этот простенький клип стал для интернета сродни «Прибытию поезда» братьев Люмьер, положив начало целой индустрии. К сегодняшнему дню, кстати, его посмотрели более 250 млн человек.

Основатели YouTube использовали технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. И вскоре проект быстро стал хорошим средством развлечения, сформировав свое сообщество, и по статистическим данным опередил по популярности социальную сеть MySpace.

На YouTube пользователи могут загружать видео в нескольких распространенных форматах, а простая техника «скопируй-и-вставь» сделала распространение видео с данного сервиса чрезвычайно популярным среди пользователей социальных сетей, а также некоторых медиаресурсов.

Также пользователи могут оставлять свои комментарии по поводу просмотренных видео, оценивать чужие комментарии, добавлять аннотации и титры, выставлять рейтинг просмотренным видео (если, конечно, такую возможность им предоставил автор).

Сегодня YouTube стал настолько значимым явлением в медиа-мире, что с ним вынуждено считаться и телевидение. Медиакомпании создают каналы на YouTube, осуществляя продвижение своей продукции через данный сервис.

Ну а блогеры всех мастей? Как же теперь без них?..

Шесть интересных фактов о Youtube

За свой сервис отцы-основатели получили от Google более 1,6 млрд долларов. В сентябре 2006 года Чад Херли и Стивен Чен продали YouTube компании Google. Каждый из трех основателей получил свою долю акций после продажи: Чад Херли – на 345,6 млн, Стив Чен – 326,2 млн, Джавед Карим – 64,6 млн долларов.

Каждый час на этот сервис загружают более 30 тысяч роликов (это по данным за 2021 год – в наши дни их может быть в разы больше). Больше всего пользователей ресурса живут в США и… в Индии. В 2010 году посчитали, что на просмотр всех загруженных на тот момент роликов человек бы потратил 1700 лет. Сколько это будет сейчас, уже никто и не считает. Сейчас YouTube поддерживает более 80 языков (и это опять-таки, по данным за 2021 год). 13 ноября 2007 года у YouTube появилась русская версия. Первое видео, которое было туда загружено – клип Петра Налича «Гитар».

Минус порно, плюс монетизация

В ноябре 2006 года YouTube был куплен компанией Google (до покупки этот сервис был схож по направленности с Google Video), и в настоящее время он является дочерним обществом компании Google Inc. Со времени открытия сайта изменился и его дизайн.

Разумеется, за прошедшие 18 лет очень многое изменилось: сейчас сервис очень активно монетизируется, и его заполонила всевозможная реклама (что, пожалуй, даже можно засчитать ему в минус). А вот плюс – в том, что видеохостинг перестал «пропускать» видео со сценами насилия, жестокости и элементами порнографии (то есть тем, на что часто нарекали пользователи в первые годы его существования).

Безусловно, и в наши дни YouTube есть к чему стремиться и куда развиваться. Так пожелаем любимому сервису в день его рождения успехов и процветания!

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