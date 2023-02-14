День войск радиационной, химической и биологической защиты: чей это праздник?

Сегодня, 14 февраля, праздник не только у всех влюбленных. Знаете ли вы, что сегодня можно поздравить с профессиональным праздником военных химиков? Да, именно в этот день в Украине отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Это специальные войска обеспечения боевой деятельности, подразделения которого есть в каждом из видов Вооруженных сил Украины. Они предназначены для радиационного, химического и биологического обеспечения военных действий ВСУ.

Управление химических войск было официально сформировано 15 сентября 1992 года. Оно подчинялось начальнику Главного (позже – Генерального) штаба.

А 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. И с тех пор этот день считается их праздником.

Химические войска впервые появились еще во времена Первой Мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнеметы. Они осуществляли газобаллонные атаки, газометные обстрелы и огнеметания.

В наши дни главным назначением войск РХБЗ является организация защиты как военных, так и гражданского населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности в мирное и тем более в военное время. Они проводят разведку местности на наличие отравляющих веществ, а при их обнаружении должны обозначить границы очага заражения.

Современные войска РХБЗ состоят из подразделений и частей, выполняющих задачи по радиационной, химической и неспецифической биологической разведке, дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, обмундирования, других материальных средств и местности.

Войска РХБЗ осуществляют постоянный мониторинг экологической ситуации в зоне ведения боевых действий, проводят обезвреживание боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами, участвуют в тушении лесных пожаров.

Кроме того, именно они локализуют последствия аварий на объектах с сильнодействующими ядовитыми веществами и ликвидируют чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера всех уровней.

Войска РХБЗ ВСУ также принимали участие в обеспечении боевых действий во время миротворческих операций в Косово, Ираке, Кувейте.

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