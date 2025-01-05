Праздник взбитых сливок и одновременно разгрузочный день: даты и события 5 января

Сегодня, 5 января 2025 года, 1047-й день войны в Украине. А еще сегодня Крещенский сочельник (больше подробностей – в отдельной публикации «Одесской жизни»). А еще сегодня Международный разгрузочный день, День кето-диеты и, как ни парадоксально – День взбитых сливок.
Праздники 5 января
Международный разгрузочный день
Это неофициальная инициатива, призывающая людей со всего мира обратить внимание на свое здоровье, питание и психоэмоциональное состояние, используя день для очищения организма, отдыха и уменьшения физической и умственной нагрузки. Люди используют этот день, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдых.
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День диалога
День диалога, который отмечается ежегодно 5 января, является важным событием, посвященным содействию открытому диалогу и взаимопониманию между людьми с разными убеждениями и происхождением. Этот день позволяет преодолеть разногласия, содействовать сопереживанию и участвовать в содержательных разговорах.
День диалога включает различные мероприятия, такие как организация диалоговых обедов, участие в панельных дискуссиях, создание диалоговых групп в громадах, просмотр фильмов о диалоге и волонтерство на мероприятиях, посвященных разнообразию. Эти мероприятия способствуют открытому и честному общению и взаимопониманию между участниками.
День кето-диеты
Этот необычный праздник отмечают ежегодно во многих странах с 2019 года. Он был создан для того, чтобы повысить осведомленность о кето-диете (кетогенной диете) и ее потенциальной пользе для здоровья.
Кето-диета или кетогенная диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. При такой диете в крови повышается количество кетоновых тел. Кетоновые тела – это группа продуктов обмена веществ, которые образуются в печени.
День кето-диеты вдохновляет людей на начало нового года с полезных привычек, таких как выбор сбалансированной диеты. Также он служит поводом для обсуждения научных исследований, связанных с кето-диетой.
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День взбитых сливок
Этот вкуснейший гастрономический праздник ежегодно отмечают 5 января. Для многих взбитые сливки являются одним из самых любимых лакомств детства, которое позволяет ощутить себя маленьким ребенком. Имкенно они способны превратить любое блюдо в маленький кулинарный шедевр, добавляя воздушную текстуру и насыщенность.
Дата для праздника выбрана неслучайно – именно 5 января отмечают день рождения Аарона Лэпина, американского изобретателя знаменитых баллончиков с готовыми взбитыми сливками. Его изобретение в 1948 году сделало добавление взбитых сливок к десертам и напиткам невероятно простым и удобным.
5 января: чем запомнился этот день в истории
- 1585 год – основывают львовское Ставропигиальное братство, которое до XVIII века осуществляло активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность;
- 1586 год – патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства (дата приблизительная);
- 1769 год – Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;
- 1870 год – начинается забастовка львовских печатников – первая рабочая забастовка в Западной Украине;
- 1875 год – в Париже открывают здание театра «Опера Гарнье»;
- 1895 год – открывают рентгеновские лучи;
- 1918 год – УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и языке идиш;
- 1919 год – в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, которую превращают год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;
- 1933 год – в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;
- 1972 год – в США начинаются работы по созданию многоразового транспортного космического корабля;
- 1977 год – арестовывают лидеров Украинского Хельсинкского Союза Николая Руденко и Олексу Тихого;
- 2006 год – «Intel» представляет первый процессор линейки «Core»;
- 2011 год – количество интернет-пользователей в мире достигает 2 миллиардов;
- 2019 год – Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Кто родился 5 января
- 1855 год – американский бизнесмен, изобретатель безопасной бритвы и основатель компании The Gillette Company Кинг Кемп Жиллет;
- 1909 год – американский логик и математик, труды которого заложили основы теоретической информатики Стивен Коул Клини;
- 1942 года – украинская фитотерапевтка Наталья Земная (Зубицкая);
- 1986 год – украинская фехтовальщица, шпажистка, чемпионка Европы 2009 года в индивидуальных соревнованиях, обладательница двух бронзовых наград ЧЕ – 2009 в команде, и в 2009 году – индивидуально Яна Шемякина;
- 2001 год – украинский футболист, левый вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик;
- 2003 год – профессиональный украинский киберспортсмен Валерий Ваховский.