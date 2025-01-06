Праздничный шторм и теплые бассейны: как на Ланжероне одесситы Крещение отмечали (фото)

6 января на пляже Ланжерон в Одессе прошли традиционные крещенские купания. Событие собрало небольшое количество верующих, которые решили отметить праздник погружением в море. На месте работали спасатели и медики, обеспечивая безопасность участников. Об этом сообщает «Одесская жизнь».
Праздник сопровождался веселой атмосферой. Присутствующие пели колядки, участвовали в благотворительных мероприятиях и собирали средства для поддержки ВСУ. Легкий шторм добавил интриги, случайно искупав некоторых, кто пришел только на прогулку, но все же оказался в волнах.
Некоторые одесситы предпочли теплое купание в бассейнах, расположенных на побережье. Такой вариант выбрали как взрослые, так и дети. Независимо от места купания, праздничное настроение и бодрость оставались неизменными.
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