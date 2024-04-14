Православный календарь: 14 апреля церковь чтит преподобных Мартина и Иоанна Листвичника

Папа Римский Мартын I умер в Крыму

Преподобный Мартын, известный как Святитель Мартин Исповедник, был Папой Римским и жил в VII веке. Он родился в городе Тогда, что в области Тоскана, Италия, и с юных лет отличался благочестивой жизнью и любовью к науке. Мартин был рукоположен в диакона в Риме и впоследствии стал помощником Папы Римского Теодора I.

Он был избран на пост Папы Римского после смерти Теодора I и вступил на престол в 649 году. Его папство пришлось на время, когда в Церкви шли споры вокруг монофелитов, которые признавали, что Иисус Христос имел божественную и человеческую природу, но отрицали, что Он имел две воли.

Папа Мартын созвал Латеранский Собор в Риме, который осудил монофелитство как ересь и подверг анафеме его защитников. Его Мартина вызвали недовольство Византийского императора Константа II, пытавшегося заставить Папу подписать декрет, поддерживавший монофелитскую ересь.

Когда Мартин отказался подписать декрет, император приказал его угнать и отправить в изгнание. Святитель Мартын был сослан в Херсонес в Крыму, где и умер 14 апреля 655 года от голода.

Иоанн Листвичник создал одну из самых известных христианских книг

Преподобный Иоанн Листвичник, известный также как Иоанн Листвичник, является одной из величайших фигур в христианской истории. Он родился примерно в 579 году в Сирии и умер в 649 году в Синае.

Иоанн Листвичник был христианским богословом, византийским философом, игуменом Синайского монастыря и автором известного духовного произведения «Лествица».

Иоанн пришел в Синайский монастырь в возрасте шестнадцати лет и стал монахом после четырех лет пребывания в Синае. 19 лет он служил своему духовному наставнику, авва Мартирию.

Когда тот умер, Иоанн избрал уединенную жизнь, проведя 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и слезах покаяния.

По просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря, Иоанн Листвичник написал «Лестницу», руководство для духовного совершенствования, которое стало одним из ключевых произведений христианской аскетической литературы.

Его жизнь и произведения оказали большое влияние на христианскую духовность и он почитается как святой в Православной и Католической церквях. Его память почитается в четвертое воскресенье Великого поста.

По старому, юлианскому календарю, 14 апреля — день памяти преподобной Марии Египетской.

Народные традиции

Народные традиции 14 апреля Этот день в народе богат традициями и обрядами. В частности, считается, что нельзя рубить деревья и ломать ветки, а также запрещено употреблять мясо и алкоголь, поскольку продолжается Великий пост. Это время, когда люди готовятся к весенним работам на поле и в саду, занимаясь посадкой и уходом за природой.

Именины 14 апреля

День ангела по новому календарю сегодня празднуют Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

День ангела по старому календарю отмечают Мария, Марко, Макар, Ефим, Абрам, Эльвира, Гордей.