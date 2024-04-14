Православний календар: 14 квітня церква вшановує преподобних Мартина і Іоанна Ліствичника

Папа Римський Мартин І помер в Криму

Преподобний Мартин, відомий як Святитель Мартин Сповідник, був Папою Римським і жив у VII столітті. Він народився в місті Тоді, що в області Тоскана, Італія, і з юних літ відрізнявся побожним життям та любов’ю до науки. Мартин був висвячений на диякона у Римі і згодом став помічником Папи Римського Теодора І.

Він був обраний на пост Папи Римського після смерті Теодора І і вступив на престол у 649 році. Його папство припало на час, коли в Церкві точилися суперечки навколо монофелітів, які визнавали, що Ісус Христос мав божественну і людську природу, але заперечували, що Він мав дві волі.

Папа Мартин скликав Латеранський Собор у Римі, який осудив монофелітство як єресь і піддав анафемі його захисників. Його Мартіна викликали невдоволення Візантійського імператора Константа II, який намагався змусити Папу підписати декрет, що підтримував монофелітську єресь.

Коли Мартин відмовився підписати декрет, імператор наказав його викрасти та відправити у вигнання. Святитель Мартин був засланий до Херсонеса в Криму, де він і помер 14 квітня 655 року від голоду.

Іоанн Ліствичник створив одну з найвідоміших християнських книг

Преподобний Іоанн Ліствичник, відомий також як Іван Ліствичник, є однією з найвидатніших постатей у християнській історії. Він народився приблизно у 579 році в Сирії і помер у 649 році на Синаї.

Іоанн Ліствичник був християнським богословом, візантійським філософом, ігуменом Синайського монастиря і автором відомого духовного твору “Ліствиця”.

Іоанн прийшов у Синайський монастир у віці шістнадцяти років і став ченцем після чотирьох років перебування на Синаї. 19 років він служив свому духовному наставнику, авва Мартирію.

Коли той помер, Іоанн обрав усамітнене життя, провівши 40 років у подвигу безмовності, посту, молитви і сльозах покаяння.

На прохання святого Іоанна, ігумена Раїфського монастиря, Іоанн Ліствичник написав “Ліствицю”, керівництво для духовного вдосконалення, яке стало одним з ключових творів християнської аскетичної літератури.

Його життя та твори мали великий вплив на християнську духовність і він шанується як святий у Православній і Католицькій церквах. Його пам’ять вшановується в четверту неділю Великого посту.

За старим календарем, юліанським, 14 квітня – день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.

Народні традиції

Народні традиції 14 квітня Цей день в народі багатий на традиції та обряди. Зокрема, вважається, що не можна рубати дерева та ламати гілки, а також заборонено вживати м’ясо та алкоголь, оскільки триває Великий піст. Це час, коли люди готуються до весняних робіт на полі та в саду, займаючись посадкою та доглядом за природою.

Іменини 14 квітня

День ангела за новим календарем сьогодні святкують Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

День ангела за старим календарем відзначають Марія, Марко, Макар, Юхим, Абрам, Ельвіра, Гордій.