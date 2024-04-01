1 апреля – день памяти Марии Египетской: как она помогает женщинам

Мария Египетская: история ее покаяния

Мария жила в середине V века в Египте. Когда ей было 12 лет, она отправилась в Александрию, где стала блудницей. Так продолжала жить в грехе до 30 лет, пока случайно попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но сначала Мария не смогла зайти в церковь – какая-то неведомая сила не пускала ее. Тогда девушка стала молиться и плакать перед иконой Богородицы в притворе храма. Лишь после этого она смогла зайти внутрь, где услышала голос: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой».

Мария так и сделала – перейдя реку, следующие 47 лет она провела в одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Лишь однажды ее встретил иеромонах Зосима, которого Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал – он увидел, как женщина переходила с другого берега Иордана по воде, словно шла по суше. Через год Зосима нашел тело Марии в пустыне и похоронил ее – могилу для нее, по легенде, вырыл лев.

1 апреля по старому календарю – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии.

Приметы на 1 апреля

В народном календаре 1 апреля – Мариин день, названный так в честь святой. Его приметы говорят о погоде:

Синие облака – к дождю и потеплению;

Гром гремит – будет теплое лето, а если одна молния – будет засушливым;

Если на небе нет звезд – это к теплу.

Также стоит отметить, что если стоит солнечная погода, такой она будет в ближайшие несколько месяцев.

Мариин день: Традиции и Запреты

1 апреля – Мариин день, когда верующие чтят память преподобной Марии Египетской. Давайте рассмотрим, какие традиции и запреты связаны с праздником.

Традиции

Молитва к святой Марии Египетской: Она считается покровительницей женщин, особенно грешящих и желающих покаяться. Верующие молятся ей, когда пытаются победить тот или иной грех, просят увести от греха и благословить на верность и целомудрие.

Еще советуют вымыть входную дверь и повесить на нее подкову рожками вверх. Верят, что дом будет защищен от зла и нечисти.

Запреты

Нельзя сегодня ссориться, злословить, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-то, отказывать в помощи и подаянии.

Нельзя объедаться. Продолжается Великий пост 2024 года, постящимся в этот день принадлежит сухоедение.

Нельзя убивать пауков у входной двери. А хлеб лучше ломать, а не резать.

У кого именины 1 апреля

Именины по новому календарю сегодня празднуют Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

Именины по старому календарю отмечают Иннокентий, Клавдий, София, Марианна, Дмитрий, Дария, Макар.