«Тысяча Зеленского»: как получить и на что можно потратить

Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тыс. гривен госпомощи по программе «Зимняя еПоддержка». С декабря одноразовая выплата будет доступна для всех украинцев, которые находятся в стране, в том числе детям. «Одесская жизнь» рассказывает, как получить тысячу и на что ее можно потратить.
Выплата тысячи гривен по программе «Зимняя еПоддержка» будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.
Потратить ее можно будет до конца 2025 года, сообщили в Министерстве экономики.
О том, откуда деньги и почему их надо «раздать», читайте а нашей статье: Опять «Вовина тысяча»: куда пойдут миллиарды и кто воспользуется выплатой
Как получить тысячу
Получить тысячу грн можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек».
Для этого нужно:
- Открыть карту «Национальный кэшбек».
Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы: ПриватБанк, Monobank, Raiffeisen Bank — Aval, UGB Ukrgasbank, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Глобус Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, БАНК КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ, Радабанк.
- В Дії в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбэка».
- Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимняя еПоддержка».
- Подайте заявку на получение помощи.
- Ожидайте зачисления средств.
Примечание: открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.
Кто может получить выплаты через Укрпочту
Более двух миллионов пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы могут получить выплату в пунктах Укрпочты.
Как сообщили в Укрпочте, они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.
Перечень граждан, которые будут получать помощь через Укрпочту, формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой перечень, не смогут подать заявку через приложение Дія.
Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности.
Первые выплаты будут вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря.
Как можно использовать «Зимнюю еПоддержку»
Получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату украинских товаров и услуг, в частности:
- приобретение продуктов питания, бытовой химии,
- железнодорожных билетов,
- лекарств украинского производства,
- украинских книг,
- услуг мобильной связи,
- оплата коммуналки,
- клиенты Укрпочты смогут использовать госвыплату на подписку любимых газет и журналов,
- можно задонатить деньги, в частности на ВСУ.