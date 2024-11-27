«Тысяча Зеленского»: как получить и на что можно потратить

Выплата тысячи гривен по программе «Зимняя еПоддержка» будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

Потратить ее можно будет до конца 2025 года, сообщили в Министерстве экономики.

О том, откуда деньги и почему их надо «раздать», читайте а нашей статье: Опять «Вовина тысяча»: куда пойдут миллиарды и кто воспользуется выплатой

Как получить тысячу

Получить тысячу грн можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек».

Для этого нужно:

Открыть карту «Национальный кэшбек».

Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы: ПриватБанк, Monobank, Raiffeisen Bank — Aval, UGB Ukrgasbank, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Глобус Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, БАНК КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ, Радабанк.

Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы: ПриватБанк, Monobank, Raiffeisen Bank — Aval, UGB Ukrgasbank, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Глобус Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, БАНК КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ, Радабанк. В Дії в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбэка».

Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимняя еПоддержка».

Подайте заявку на получение помощи.

Ожидайте зачисления средств.

Примечание: открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.

Кто может получить выплаты через Укрпочту

Более двух миллионов пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы могут получить выплату в пунктах Укрпочты.

Как сообщили в Укрпочте, они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.

Перечень граждан, которые будут получать помощь через Укрпочту, формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой перечень, не смогут подать заявку через приложение Дія.

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности.

Первые выплаты будут вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря.

Как можно использовать «Зимнюю еПоддержку»

Получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату украинских товаров и услуг, в частности: