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«Тысяча Зеленского»: как получить и на что можно потратить

«Тысяча Зеленского»: как получить и на что можно потратить

Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тыс. гривен госпомощи по программе «Зимняя еПоддержка». С декабря одноразовая выплата будет доступна для всех украинцев, которые находятся в стране, в том числе детям. «Одесская жизнь» рассказывает, как получить тысячу и на что ее можно потратить.

Выплата тысячи гривен по программе «Зимняя еПоддержка» будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

Потратить ее можно будет до конца 2025 года, сообщили в Министерстве экономики.

О том, откуда деньги и почему их надо «раздать», читайте а нашей статье: Опять «Вовина тысяча»: куда пойдут миллиарды и кто воспользуется выплатой

Как получить тысячу

Получить тысячу грн можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек».

Для этого нужно:

  • Открыть карту «Национальный кэшбек».
    Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы: ПриватБанк, Monobank, Raiffeisen Bank — Aval, UGB Ukrgasbank, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Глобус Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, БАНК КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ, Радабанк.
  • В Дії в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбэка».
  • Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимняя еПоддержка».
  • Подайте заявку на получение помощи.
  • Ожидайте зачисления средств.

Примечание: открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.

Кто может получить выплаты через Укрпочту

Более двух миллионов пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы могут получить выплату в пунктах Укрпочты.

Как сообщили в Укрпочте, они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.

Перечень граждан, которые будут получать помощь через Укрпочту, формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой перечень, не смогут подать заявку через приложение Дія.

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности.

Первые выплаты будут вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря.

Как можно использовать «Зимнюю еПоддержку»

Получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату украинских товаров и услуг, в частности:

  • приобретение продуктов питания, бытовой химии,
  • железнодорожных билетов,
  • лекарств украинского производства,
  • украинских книг,
  • услуг мобильной связи,
  • оплата коммуналки,
  • клиенты Укрпочты смогут использовать госвыплату на подписку любимых газет и журналов,
  • можно задонатить деньги, в частности на ВСУ.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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