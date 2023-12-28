Права, экзамены, регистрация: в Украине резко подорожают услуги для водителей

С нового года для украинских автомобилистов существенно подорожает плата за выдачу водительского удостоверения, сдачу теоретического и практического экзаменов и регистрацию автомобилей.
Сегодня, 27 декабря, Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел.
Постановление вступает в силу 1 января 2024 года.
В частности, увеличивается стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:
- Выдача водительского удостоверения обойдется в 230 гривен вместо 26,
- Принятие теоретического экзамена подорожает с 13 гривен до 250 гривен,
- Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен,
- Регистрация, перерегистрация транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации — с 200 гривен до 350 гривен.
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