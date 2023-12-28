Права, экзамены, регистрация: в Украине резко подорожают услуги для водителей

Штрафы выписывают пачками: как решают проблему со скоплением фур на Пересыпи Власти Одессы продолжают штрафовать водителей грузового транспорта, который по пути в порт скапливается в районе Пересыпского моста и мешает дорожному движению. Только за последнюю неделю оштрафовано около 60 фур, но разгрузить проезжую часть это не помогает. ПОДРОБНЕЕ

Еще в одном департаменте Одессы сменят руководителя В Одесском горсовете продолжаются кадровые перестановки. Свою должность покидает директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко. ПОДРОБНЕЕ