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Права, экзамены, регистрация: в Украине резко подорожают услуги для водителей

Права, экзамены, регистрация: в Украине резко подорожают услуги для водителей

С нового года для украинских автомобилистов существенно подорожает плата за выдачу водительского удостоверения, сдачу теоретического и практического экзаменов и регистрацию автомобилей.

Сегодня, 27 декабря, Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел.

Постановление вступает в силу 1 января 2024 года.

В частности, увеличивается стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:

  • Выдача водительского удостоверения обойдется в 230 гривен вместо 26,
  • Принятие теоретического экзамена подорожает с 13 гривен до 250 гривен,
  • Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен,
  • Регистрация, перерегистрация транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации — с 200 гривен до 350 гривен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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