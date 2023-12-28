Права, екзамени, реєстрація: в Україні різко подорожчають послуги для водіїв

Штрафи виписують пачками: як вирішують проблему зі скупченням фур на Пересипу Влада Одеси продовжує штрафувати водіїв вантажного транспорту, який дорогою до порту скупчується в районі Пересипського мосту і заважає дорожньому руху. Лише за останній тиждень оштрафовано близько 60 фур, але розвантажити проїзну частину це не допомагає. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ремонт ТНВД: Де знайти кваліфікованих спеціалістів для обслуговування автомобіля Сучасні автомобілі все більше залежать від складних механізмів і ТНВД (паливний насос високого тиску) не виняток. Як ключовий компонент системи упорскування палива, ТНВД грає вирішальну роль у забезпеченні оптимального згоряння палива, що безпосередньо впливає на продуктивність та економію палива автомобіля. Однак, як і будь-яка інша технологічна деталь, з часом та експлуатації, ТНВД може зазнати зношування, вимагаючи професійного втручання. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ