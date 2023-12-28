Права, екзамени, реєстрація: в Україні різко подорожчають послуги для водіїв

З нового року для українських автомобілістів суттєво подорожчає плата за видачу посвідчення водія, складання теоретичного та практичного іспитів та реєстрацію автомобілів.
Сьогодні, 27 грудня, Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.
Зокрема, збільшується вартість послуг Територіальних органів щодо надання сервісних послуг МВС:
- Видача посвідчення водія обійдеться в 230 гривень замість 26,
- Ухвалення теоретичного іспиту подорожчає з 13 гривень до 250 гривень,
- Прийняття практичного іспиту – з 13 гривень до 420 гривень,
- Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію – з 200 гривень до 350 гривень.
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