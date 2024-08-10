Літню одеситку завалило уламками власного будинку

У п’ятницю, 9 серпня 2024 року, у Пересипському районі Одеси обвалився житловий будинок. Під уламками знайшли жінку похилого віку.
Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, інцидент трапився напередодні вдень на вулиці Нікітіна, де частково обрушилося перекриття приватного одноповерхового будинку. Під уламками опинилася 73-річна жінка.
Рятувальники витягли постраждалу з-під завалу та передали медикам швидкої допомоги.
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Фото ілюстративне