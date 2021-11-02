Пожилую одесситку жестоко убили и поиздевались над ее телом

Одессита подозревают в жестоком убийстве своей матери. Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, минувшей ночью пьяный мужчина забил свою мать до смерти, а после выбросил ее тело в подъезд.

Пьяный одессит носил труп матери по этажам

Свидетели произошедшего уточняют, что преступление было совершено в квартире на Люстдорфской дороге, 54а, где жила семья. Очевидцы сообщают, что мужчина злоупотреблял спиртным, за что его не раз отчитывала мать. Той ночью мать и сын в очередной раз поссорились.

Сначала из квартиры доносились женские крики, и жильцы вызвали полицию. Прибыв на место, правоохранители обнаружили мертвое тело 76-летней женщины. Она лежала на лестнице между этажами.

Как выяснилось, 48-летний мужчина вытащил тело матери в подъезд (очевидцы также сообщают, что убийца поглумился над трупом матери и носил полуголое тело по этажам), а после сбежал к родственникам, но спустя несколько часов его нашли и задержали.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Одесситов взбудоражил “таировский головорез”

Кстати, напомним, что это не первый случай жестокого убийства сыном близкого родственника. Так, а начале этого года одесситов взбудоражила история “таировского головореза”: тогда 30-летний сын в состоянии наркотического опьянения убил отца и его квартиранта. Одному он отрезал голову, а другого выпотрошил, после чего отправился на прогулку по микрорайону с отрезанной головой в руках и внутренностями на шее.

Позже судебно-психиатрическая экспертиза установила у подозреваемого признаки расстройства психической деятельности, и его отправили в Днепровскую психиатрическую больницу.

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