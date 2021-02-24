Одесского “головореза с Таирова” отправили в психбольницу в Днепре

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения одесситу, который подозревается в двойном убийстве в микрорайоне Таирова 20 января 2021 года.

Его отправят в Днепровскую психиатрическую больницу. Это единственное в Украине психиатрическое лечебное учреждение со строгим надзором, в котором могут содержать подобных пациентов.

“Судебно-психиатрическая экспертиза установила признаки расстройства психической деятельности подозреваемого в момент совершения преступлен и по настоящее время”, – собщила пресс-служба Киевского райсуда Одессы.

Напомним, что одессит убил своего отца и товарища. Отцу отрезал голову и ходил с ней по городу.