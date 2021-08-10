Отомстил за дочь: одессит зарезал соседа ножницами (видео)

В Одессе мужчина убил своего соседа ножницами – так он отомстил за свою дочь.

Как сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области, 35-летний мужчина пришел к своему 57-летнему соседу с ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружила его сожительница и вызвала полицию. Вскоре правоохранители выяснили, кто убийца и задержали его.

Виновный своей вины отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пил и беспокоил его семью. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный человек оскорбил его пятилетнюю дочь.

«Защитника» поместили в изолятор временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото иллюстративное, Народна правда, видео ГУНП в Одесской области