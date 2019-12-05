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Новости Одессы и Одесской области

Пожежа в коледжі: в Одесі 5 та 6 грудня оголосили днями трауру

Пожежа в коледжі: в Одесі 5 та 6 грудня оголосили днями трауру

У зв’язку з пожежею на Троїцькій четвер і п’ятницю в Одесі оголосили жалобними днями.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов у Facebook.

– Мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим під час пожежі на Троїцькій, в тому числі, медичну. Створено міський оперативний штаб. Узв’язку з трагедією завтрашній день оголошений в Одесі траурним, – повідомив Труханов.

Нагадаємо, ранок 4 грудня розпочався з повідомлення про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Спочатку повідомлялося, що під час пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, 25 постраждали 12 осіб. Та за останніми даними в пожежі постраждали 29 людей.

Однак під час пожежі загинула 17-річна студентка коледжу, постраждали 29 осіб, в тому числі неповнолітні. Площа спалаху склала 4000 м кв. Евакуювали близько 40 осіб. До гасіння пожежі залучили 70 чоловік особового складу ГС НС та 18 одиниць техніки.

Фото: Одеса.онлайн

 

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