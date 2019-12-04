Пожар в центре Одессы: пострадало 12 человек (обновлено)

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 пострадали 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области.

По предварительной информации специалистов экстренной медицинской помощи, среди пострадавших – двое детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу.

Кроме того, среди пострадавших – четверо спасателей.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, пострадавших госпитализировали со средне-тяжелыми повреждениями.

Эвакуация людей завершена.

Площадь пожара уже составляет 2000 м кв. Тушение пожара продолжается.

В настоящее время к тушению пожара привлечено более 70 спасателей, на месте работает 18 единиц техники.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!