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Новости Одессы и Одесской области

Пожар в центре Одессы: пострадало 12 человек (обновлено)

Пожар в центре Одессы: пострадало 12 человек (обновлено)

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 пострадали 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области.

По предварительной информации специалистов экстренной медицинской помощи, среди пострадавших – двое детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу.

Кроме того, среди пострадавших – четверо спасателей.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, пострадавших госпитализировали со средне-тяжелыми  повреждениями.

Эвакуация людей завершена.

Площадь пожара уже составляет 2000 м кв. Тушение пожара продолжается.

В настоящее время к тушению пожара привлечено более 70 спасателей, на месте работает 18 единиц техники.

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Артем Виноградов
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