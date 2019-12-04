Пожар в центре Одессы: пострадало 12 человек (обновлено)

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 пострадали 12 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области.
По предварительной информации специалистов экстренной медицинской помощи, среди пострадавших – двое детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу.
Кроме того, среди пострадавших – четверо спасателей.
Как передает корреспондент “Одесской жизни”, пострадавших госпитализировали со средне-тяжелыми повреждениями.
Эвакуация людей завершена.
Площадь пожара уже составляет 2000 м кв. Тушение пожара продолжается.
В настоящее время к тушению пожара привлечено более 70 спасателей, на месте работает 18 единиц техники.
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