Внаслідок пожежі в одеському коледжі загинула 17-річна студентка

Про це повідомляє odessit.ua.

Як стало відомо, в пожежі загинула 17-річна студентка. Ім’я та прізвище дівчини поки не повідомляються, проте відомо, що тіло вже впізнали родичі.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що в лікарні померла викладачка – Ганна Бордюк. Як стало відомо, плутанина сталася на упізнанні. Викладач жива, але знаходиться у важкому стані.

Фото: Артем Виноградов

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