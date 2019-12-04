Что произошло в Одессе 4 декабря: пожар в Одесском колледже экономики и поиски пропавших

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Утро 4 декабря началась с сообщения о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Сначала сообщалось, что при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 пострадали 12 человек. Однако по последним данным в пожаре пострадали 29 человек.

Однако при пожаре погибла 17-летняя студентка колледжа, пострадали 29 человек, в том числе несовершеннолетние. Площадь возгорания составила 4000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники.

Фото: Артем Виноградов

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