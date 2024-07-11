Спасатели 70 раз за сутки выезжали на стихийные пожары возле Одессы

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В Одессе горели поля орошения

Сообщение о пожаре по улице Мичурина поступило в Службу спасения днем, 10 июля. По прибытию спасателями установлено возгорание камыша на территории полей орошения.

За несколько часов пожар ликвидировали на площади 4,5 Га.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 25 пожарных, а также 1 единица техники и 4 человека от спасательно-водолазной службы.

Пожар в Березовском районе тушили пять часов

Утром, 10 июля, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Ивановской громаде, за пределами села Нижний Куяльник.

По прибытию спасателями установлено возгорание сухой травы, кустарников и нежилых хозяйственных построек. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Через 5 часов работы в адскую жару пожар был ликвидирован на площади около 26 Га.

Погибших и пострадавших нет. Спасен жилой дом.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 33 пожарных, от местной пожарной команды — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Шесть машин выезжали на пожар в Одесском районе

Днем 10 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре за пределами села Надлиманское в Маяковской громаде.

По прибытию спасателями установлено возгорание сухой травы, кустарника и камыша двумя отдельными очагами. За несколько часов пожар ликвидирован на общей площади 4 Га.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 40 пожарных.

Пожары в экосистемах крайне опасны, потому что быстро распространяются и уничтожают все на своем пути. Часто они возникают из-за человеческого фактора.

«Еще раз напоминаем — самовольное сжигание сухой растительности запрещено законом! Штраф при нарушении статьи 77-1 КУоАП для граждан составляет от 3060 грн до 6120 грн!», — отмечают спасатели.

Одесские спасатели показали последствия таких пожаров: