Спасатели 70 раз за сутки выезжали на стихийные пожары возле Одессы

Спасатели 70 раз за сутки выезжали на стихийные пожары возле Одессы

Только за прошедшие сутки более 70 раз спасатели Одесской области привлекались для тушение сухой растительности на общей площади около 60 гектаров. Жаркая погода и человеческая халатность — основные причины этого бедствия.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В Одессе горели поля орошения

Сообщение о пожаре по улице Мичурина поступило в Службу спасения днем, 10 июля. По прибытию спасателями установлено возгорание камыша на территории полей орошения.

За несколько часов пожар ликвидировали на площади 4,5 Га.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 25 пожарных, а также 1 единица техники и 4 человека от спасательно-водолазной службы.

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Пожар в Березовском районе тушили пять часов

Утром, 10 июля, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Ивановской громаде, за пределами села Нижний Куяльник.

По прибытию спасателями установлено возгорание сухой травы, кустарников и нежилых хозяйственных построек. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Через 5 часов работы в адскую жару пожар был ликвидирован на площади около 26 Га.

Погибших и пострадавших нет. Спасен жилой дом.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 33 пожарных, от местной пожарной команды — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Шесть машин выезжали на пожар в Одесском районе

Днем 10 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре за пределами села Надлиманское в Маяковской громаде.

По прибытию спасателями установлено возгорание сухой травы, кустарника и камыша двумя отдельными очагами. За несколько часов пожар ликвидирован на общей площади 4 Га.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 40 пожарных.

Пожары в экосистемах крайне опасны, потому что быстро распространяются и уничтожают все на своем пути. Часто они возникают из-за человеческого фактора.

«Еще раз напоминаем — самовольное сжигание сухой растительности запрещено законом! Штраф при нарушении статьи 77-1 КУоАП для граждан составляет от 3060 грн до 6120 грн!», — отмечают спасатели.

Одесские спасатели показали последствия таких пожаров:

горит трава

горит трава

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