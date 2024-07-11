Рятувальники 70 разів за добу виїжджали на стихійні пожежі біля Одеси

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

В Одесі горіли поля зрошення

Повідомлення про пожежу на вулиці Мічуріна надійшло до Служби порятунку вдень, 10 липня. По прибуттю рятувальниками встановлено загоряння очерету на території полів зрошення.

За кілька годин пожежу ліквідували на площі 4,5 Га.

Від ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 25 пожежників, а також 1 одиниця техніки та 4 людини від рятувально-водолазної служби.

Пожежу в Березівському районі гасили п’ять годин

Уранці, 10 липня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Іванівській громаді, за межами села Нижній Куяльник.

По прибуттю рятувальниками встановлено загоряння сухої трави, чагарників та нежитлових господарських будівель. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Через 5 годин роботи в пекельну спеку пожежу було ліквідовано на площі близько 26 Га.

Загиблих і постраждалих немає. Врятовано житловий будинок.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Від ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 33 вогнеборці, від місцевої пожежної команди – 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Шість машин виїжджали на пожежу в Одеському районі

Удень 10 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Надлиманське в Маяківській громаді.

По прибуттю рятувальниками встановлено загоряння сухої трави, чагарнику та очерету двома окремими осередками. За кілька годин пожежу ліквідовано на загальній площі 4 Га.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Від ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 40 пожежників.

Пожежі в екосистемах вкрай небезпечні, бо швидко поширюються і знищують усе на своєму шляху. Часто вони виникають через людський фактор.

“Ще раз нагадуємо – самовільне спалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф при порушенні статті 77-1 КУпАП для громадян становить від 3060 грн до 6120 грн!”, – зазначають рятувальники.

Одеські рятувальники показали наслідки таких пожеж: