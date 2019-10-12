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Новости Одессы и Одесской области

Пожар в «Токио Стар»: установлена личность девятой жертвы

Пожар в «Токио Стар»: установлена личность девятой жертвы

Эксперты идентифицировали личность девятого погибшего во время ночного пожара в одесской гостинице «Токио-Стар».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Одесской облпрокуратуры.

Экспертиза останков была завершена только 11 октября. Установлено, что это житель Харькова 1984 года рождения.

В то же время, эксперты Одесского областного бюро судмедэкспертизы пока официально не установили личность погибшей девочки — продолжается генетическая экспертиза.

Ранее были идентифицированы останки семи из девяти жертв, кроме ребенка и мужчины. Эксперты установили гибель молодой пары из Балты Одесской области, двух жителей Киева (23 и 24 года), женщины из Сумской области, жителя Днепра и гражданки Австралийского Союза.

 

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.  По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Ранее совладельца гостиницы, бизнесмена Вадима Черного поместили в СИЗО.

Второму владельцу отеля вменяют нарушение требований пожарной безопасности. Однако он не выходит на контакт со следователями и  скрывается.  У правоохранителей уже есть разрешение на то, чтобы его задержать.

При этом о подозрении в нарушении правил пожаробезопасности сообщили двум сотрудницам – старшему администратору и дежурной отеля «Токио Стар». Старший администратор Ирина Паровик находилась в СИЗО с 13 сентября. 11 октября суд изменил ей меру пресечения на ночной арест.

Ответят ли все виновные за эту трагедию, покажет следствие.

Фото: ГС ЧС

 

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