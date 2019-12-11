Пожар в Одессе: неопознанными остаются тела пятерых погибших

На улице Троицкой в Одессе продолжаются поисково-спасательные работы на месте пожара в доме Асвадурова, произошедшего 4 декабря. Там уже демонтировали стену в районе верхних этажей.
На некоторых участках приостановили работы в связи с угрозой обрушения. Чтобы продолжить разбирать завалы, здание кое-где нужно укрепить.
По последним данным, до сих пор числятся пропавшими без вести четыре человека.
Об этом сообщили в облГСЧС.
Предварительно известно о 12 погибших. Семеро из них идентифицировали, тела еще пятерых остаются неопознанными.
Как сообщила вице-мэр Светлана Бедрега на сессии горсовета, удалось идентифицировать еще одну жертву. Так, стало известно, что при пожаре погибла еще одна преподаватель экономического колледжа, 48-летняя Наталья Третьякова.
Также, как мы отмечали ранее, при пожаре пострадало 30 человек, из которых десять находятся в больнице.
Однако их могло быть больше, так как некоторые отказались, чтобы их официально признали потерпевшими. Среди них, к примеру, оказался коммунальщик КП «Горзлентреста» Александр Трандафир, который, рискуя жизнью, спас несколько человек.
Фото Артема Виноградова
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