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Пожар в Одессе: неопознанными остаются тела пятерых погибших

Пожар в Одессе: неопознанными остаются тела пятерых погибших

На улице Троицкой в Одессе продолжаются поисково-спасательные работы на месте пожара в доме Асвадурова, произошедшего 4 декабря. Там уже демонтировали стену в районе верхних этажей.

На некоторых участках приостановили работы в связи с угрозой обрушения. Чтобы продолжить разбирать завалы, здание кое-где нужно укрепить.

По последним данным, до сих пор числятся пропавшими без вести четыре человека.

Об этом сообщили в облГСЧС.

Предварительно известно о 12 погибших. Семеро из них идентифицировали, тела еще пятерых остаются неопознанными.

Как сообщила вице-мэр Светлана Бедрега на сессии горсовета, удалось идентифицировать еще одну жертву. Так, стало известно, что при пожаре погибла еще одна преподаватель экономического колледжа, 48-летняя Наталья Третьякова.

Также, как мы отмечали ранее, при пожаре пострадало 30 человек, из которых десять находятся в больнице.

Однако их могло быть больше, так как некоторые отказались, чтобы их официально признали потерпевшими. Среди них, к примеру, оказался коммунальщик КП «Горзлентреста» Александр Трандафир, который, рискуя жизнью, спас несколько человек.

Фото Артема Виноградова 

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