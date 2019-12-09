fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Пожар в Одессе: коммунальщик спас людей из горящего дома и сам попал в больницу

Пожар в Одессе: коммунальщик спас людей из горящего дома и сам попал в больницу

Одесситов очень сплотила ситуация, происшедшая на улице Троицкой, 25. Там 4 декабря загорелся дом Асвадурова. По предварительным данным, погибло 12 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. 30 человек пострадали.

Оказавшиеся поблизости горожане помогали кто чем мог. Другие специально приезжали на место, чтобы узнать, какая помощь нужна.

Так, например, в сеть попала история о подвиге оператора автовышки КП «Горзелентрест» Александра Трандафира.

Об этом рассказал на его странице в Facebook директор гордепартамента ЖКХ Дмитрий Жеман.

По словам чиновника, коммунальщик одним из первых прибыл на место пожара.

«Александр заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней, – сообщил Дмитрий Жеман. – Причем рискуя собой – без спецсредств и подготовки».

Спасая людей, Александр отравился продуктами горения. Он находится в больнице, однако не хочет, чтобы его причисляли к пострадавшим.

По словам директора департамента ЖКХ, он будет ходатайствовать о том, чтобы сотрудника “Горзелентреста” поощрили наградой или премией.

Фото: Facebook Дмитрия Жемана

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить