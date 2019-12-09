Пожар в Одессе: коммунальщик спас людей из горящего дома и сам попал в больницу

Одесситов очень сплотила ситуация, происшедшая на улице Троицкой, 25. Там 4 декабря загорелся дом Асвадурова. По предварительным данным, погибло 12 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. 30 человек пострадали.

Оказавшиеся поблизости горожане помогали кто чем мог. Другие специально приезжали на место, чтобы узнать, какая помощь нужна.

Так, например, в сеть попала история о подвиге оператора автовышки КП «Горзелентрест» Александра Трандафира.

Об этом рассказал на его странице в Facebook директор гордепартамента ЖКХ Дмитрий Жеман.

По словам чиновника, коммунальщик одним из первых прибыл на место пожара.

«Александр заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней, – сообщил Дмитрий Жеман. – Причем рискуя собой – без спецсредств и подготовки».

Спасая людей, Александр отравился продуктами горения. Он находится в больнице, однако не хочет, чтобы его причисляли к пострадавшим.

По словам директора департамента ЖКХ, он будет ходатайствовать о том, чтобы сотрудника “Горзелентреста” поощрили наградой или премией.

Фото: Facebook Дмитрия Жемана

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