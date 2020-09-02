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Спектакль на улице: Одесский театр кукол необычно поздравил с Днем города

Спектакль на улице: Одесский театр кукол необычно поздравил с Днем города

В День города каждый, кто сегодня проходил утром по улице Пастера, невольно останавливался. Еще бы: Одесский академический театр кукол установил прямо на улице свое новшество — переносную сцену — и устроил бесплатный спектакль «Веселые медвежата». Бесплатно и для всех желающих. А желающих, особенно детей, — хоть отбавляй.

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Такой подарок устроил маленьким одесситам и их родителям театр в День города. Пусть звучит музыка, пусть оживает кукольная сказка, пусть улыбаются дети! Особенно если учесть, что такой спектакль — своего рода возрождение давних традиций, когда кукольные действа разыгрывались на площадях и радовали народ.

Спектакль рекомендован детям от 3 лет, его продолжительность — 40 минут. Но на самом деле он пришелся по вкусу абсолютно всем, кто попал на него — и детям, и взрослым. Расходиться никому не хотелось. Историю о веселых медвежатах с удовольствием посмотрели зрители всех возрастов и даже случайные прохожие.

Ранее сообщалось, что в Одессе открыли новый вход в зоопарк.

Фото: Мария Котова

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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