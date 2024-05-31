Повышение тарифов на электроэнергию: когда произойдет и сколько будем платить

Повышение тарифов на электроэнергию: когда произойдет и сколько будем платить

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для потребителей, которые используют более 100 киловатт, может вырасти на 80%. Ожидается, что соответствующее решение Кабмин примет сегодня, 31 мая.

Об этом пишет РБК-Украина ссылаясь на свои источники в правительстве.

Сколько будем платить за электроэнергию

Тариф за потребление до 100 киловатт электроэнергии останется без изменений – 2,64 грн за киловатт-час. Для потребления, превышающего эту отметку, будет установлен новый тариф4,8 грн за киловатт-час.

Это означает, что для тех, кто потребляет ровно 100 киловатт в месяц, общая стоимость электроэнергии останется на уровне 264 грн. А 200 киловатт потребленной электроэнергии обойдется украинцам в 744 грн вместо нынешних — 528.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что в правительстве еще продолжаются дискуссии относительно размера тарифа. В то же время она подтвердила, что решение будет принято.

«Но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято», — сказала она.

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Почему повышают тариф

О повышении тарифов активнее заговорили после массированных обстрелов объектов энергетики весной 2024 года. Деньги нужны энергетическим компаниям для восстановления.

В Меморандуме с МВФ за март также говорилось о повышении тарифов. Минэнерго заявляло, что «стабилизация системы «в конце концов потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов».

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Напомним, Кабмин повысил тариф в среднем на 70% с 1 июня 2023 года до 2,64 грн за кВт-ч. До этого действовал дифференцированный подход. Те, кто потреблял до 250 кВт в месяц, платили 1,44 грн за киловатт, а свыше 1,68 грн за киловатт.

 

 

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