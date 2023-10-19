Новости Одессы и Одесской области

Кто будет платить за свет больше с 1 ноября?

Кто будет платить за свет больше с 1 ноября?

С 1 ноября 2023 года следующего месяца тарифы на электроэнергию вырастут для некоторых категорий потребителей. Что же изменится?

Как рассказали в компании Yasno, уже со следующего месяца свет подорожает для небытовых потребителей. Тарифы для них корректируются ежемесячно в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей с 1 ноября

Электроэнергия для указанных категорий подорожает следующим образом.

Для малых небытовых потребителей, которые подключены к сетям ЧАО «ДТЭК Киевские электросети»:

  • I класс напряжения – 638,618 грн;
  • II класс напряжения – 704,870 грн.

Для малых небытовых потребителей, которые подключены к сетям ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети»:

  • I класс напряжения – 661,579 грн;
  • II класс напряжения – 790,888 грн.

Для малых небытовых потребителей, которые подключены к сетям ПАО «Укрзализныця»:

  • I класс напряжения – 668,960 грн;
  • II класс напряжения – 843,449 грн.

В компании также отмечают: если кто-то из клиентов отказывается от указанных тарифов, они могут расторгнуть договора.

Что будет с тарифами на свет для бытовых потребителей

Напомним, США порекомендовали украинскому правительству либерализировать тарифы на свет и газ. Это значит, что указанные коммунальные услуги должны предоставляться населению по рыночной стоимости. Министр социальной политики Оксана Жолнович уже заявила о готовности властей пересмотреть цены, а самым уязвимым категориям населения – обеспечить субсидии.

Как известно, США предоставляет Украине многомиллиардную помощь, в частности военную. Взамен они требуют провести реформы.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения был повышен с 1,44 и 1,68 грн до 2,64 грн за киловатт-час.

Экономить на счетах за свет украинцы могут, установив двухзонный счетчик. Так, с ним можно использовать электроэнергию вдвое дешевле в ночное время. Киловатты, потребленные в период с 23:00 до 7:00 будут оплачиваться не по 2,64 гривны, а по 1,32 гривны.

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Источник: today.ua, фото zn.ua

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