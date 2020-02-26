Повышается пенсионный возраст для украинок

Украинкам предпенсионного возраста осталось чуть больше месяца дней, чтобы выйти на пенсию раньше – в 59 лет.

С 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение.

Еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Если конечно, депутаты к тому времени не увеличат еще больше пенсионный возраст.

Фото: dissolve.com

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