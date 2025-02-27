Про це журналістам «Суспільне Одеса» розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

В Одесі в ніч з 18 на 19 лютого російськими дронами було значно пошкоджено дитячий садок на Таїрова, який відвідували 50 вихованців. Основний удар припав на територію поруч із фасадом дитсадка, унаслідок удару в будівлі вилетіли всі вікна, пошкоджено одну зі стін.

За попередніми даними експертів, будівля не підлягає ремонту. Її потрібно буде зносити і заново будувати.

За словами Олени Буйневич, зараз дітей перевели в сусідні навчальні заклади. А міська влада зосереджена на збереженні меблів і кухонного обладнання.

«Перше, що потрібно зробити, чим ми зараз займаємося – це перевести ті матеріальні цінності, які є в цьому садочку: меблі, які ми всі бачили новенькі, кухонне обладнання до інших навчальних закладів, щоб це зберегти. Потім буде, напевно, проводитися процедура знесення цієї будівлі. Я думаю, що це не один рік навіть», – зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки 19 лютого 2025 року постраждав густонаселений мікрорайон Таїрова. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, дитяча поліклініка, садок, бізнес-центр, торговельні об’єкти та автомобілі.

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